Тридцать новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в России, из них 20 — в Москве, сообщает EVO-RUS.COM оперативный штаб.

Экономика Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики 1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.

Политика Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина.

Экономика Банки начали повышать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Общество Коронавирус может передаваться через банкноты По ее данным, на бумажных носителях вирусы остаются жизнеспособными в течение 3-4 дней, а на пластике до девяти дней.

Экономика Индексы США закрылись рекордным обвалом По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.

Энергетика Предложение может превысить спрос на нефтяном рынке В ближайшее время эксперты прогнозируют превышение предложения над спросом в 10 млн баррелей в сутки.

Здоровье ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.

Общество Школы в Москве закроют с 21 марта Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.

Общество На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Общество Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса» Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.