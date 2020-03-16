Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.com30 новых случаев коронавируса выявили в России

Тридцать новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в России, из них 20 — в Москве, сообщает EVO-RUS.COM оперативный штаб.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Штаб: 30 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в РФ за сутки

Агентство Москвавчера в 09:22

Из 30 новых случаев коронавируса 20 обнаружены в Москве

Интерфаксвчера в 09:38

В Петербурге обнаружены еще трое заболевших коронавирусом

Фонтанка.Рувчера в 09:36

Две трети новых случаев коронавируса в России были выявлены в Москве

РБКвчера в 09:54

Названы затронутые коронавирусом регионы России

Lenta.ruвчера в 09:37

20 новых случаев коронавируса из 30 зарегистрированы в Москве

Московский Комсомолецвчера в 09:38

Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек

Эхо Москвывчера в 10:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 02:43, Ашберн
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской области

Четыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковке Смоленской области.
Известия 00:44
Экономика

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Вести.Ru 02:23
Армия и оружие

США попросили Россию продать им защитные маски

Россия отказалась экспортировать средства индивидуальной защиты за границу. США попросили Россию продать им защитные маски.
Piter.tv вчера в 01:26
Футбол

Ширер: «Нельзя признавать „Ливерпуль“ чемпионом, если не доиграют сезон»

Бывший английский футболист Алан Ширер считает, что "Ливерпуль" нельзя признавать чемпионом АПЛ в нынешнем сезоне, если турнир не будет доигран.
Soccer.ru вчера в 02:47
Игры

19 марта выйдет демоверсия ремейка Resident Evil 3

Live24 02:39
Политика

Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина

Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина.
Медиазона вчера в 09:38
Экономика

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 14 марта в 08:51
Общество

Коронавирус может передаваться через банкноты

По ее данным, на бумажных носителях вирусы остаются жизнеспособными в течение 3-4 дней, а на пластике до девяти дней.
Первый канал вчера в 00:31
Происшествия

В Москве завели дело после получения ребёнком ожогов из-за сухого льда

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения четырёхлетним ребёнком ожога от сухого льда на детском празднике в Москве.
RT на русском 02:19
Происшествия

В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки

Всего, по данным на 17 марта, в Казахстане подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.
РБК 02:33
Шоу-бизнес

Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера

Рэдклифф пояснил, что роль мальчика, обладающего магическими способностями, привела к тому, что интерес к нему людей был "немного издевательским".
РИА Новости вчера в 21:46
Здоровье

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения.
Интерфакс 02:36
Экономика

Индексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 16:55
Футбол

Стала известна зарплата Головина по новому контракту с «Монако»

Александр Головин продлил контракт со своим клубом до 30 июня 2024 года. Предыдущее соглашение действовало до лета 2023 года.
ProstoProSport вчера в 06:16
Энергетика

Предложение может превысить спрос на нефтяном рынке

В ближайшее время эксперты прогнозируют превышение предложения над спросом в 10 млн баррелей в сутки.
ГЛАС.RU вчера в 07:05
Культура

Марина Зудина о съемках в «Содержанках», гиалуроновой кислоте и сыне Павле

Марина Зудина на фестивале "Утро Родины" в Южно-Сахалинске — Работа в "Содержанках" требует от всех актрис соответствующей внешней формы.
Вокруг ТВ вчера в 06:17
Музыка

Максим Фадеев хочет лишить певицу Глюкозу сценического имени

Продюсер Максим Фадеев намерен забрать у певицы Глюкозы ее сценическое имя и передать новой исполнительнице.
Piter.tv 02:19
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Здоровье

ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.
ФАН вчера в 11:15
Общество

Школы в Москве закроют с 21 марта

Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Известия вчера в 10:35
Армия и оружие

В российской Арктике пробила лед и всплыла американская подлодка

У российского архипелага Земля Франца-Иосифа пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo.
ГТРК Ямал 14 марта в 05:30
Общество

Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом.
Lenta.ru 02:38
Общество

Празднование Дня космонавтики перенесут в России из-за коронавируса

Празднование Дня космонавтики, которое ежегодно проходит 12 апреля, перенесут на полгода из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:46
Общество

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 18:04
Происшествия

СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве

В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
RT на русском 01:27
Политика

Суд в США прекращает дело в отношении российской компании «Конкорд»

Суд в США удовлетворил ходатайство прокуроров о прекращении дела в отношении российской компании «Конкорд Менеджмент» по обвинению в якобы «вмешательстве» в американские президентские выборы.
RT на русском 00:41
Экономика

Барнаульцы массово скупают недвижимость на фоне падения рубля

Эксперты связывают это со стремлением населения выгодно вложить деньги, пока их не "съела" девальвация из-за падения курса рубля.
АМИТЕЛ 01:24
Общество

Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.
Lenta.ru вчера в 21:29
Общество

Законопроект о досрочном выходе на пенсию внесен в Госдуму

Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.
REGNUM вчера в 04:19
Футбол

Серхио Рамос присоединился к челленджу против коронавируса

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос принял участие в челлендже "Оставайся дома".
РИА Новости 02:03
ещё по теме
Главное