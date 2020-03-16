Коронавирус
Evo-rus.com30 новых случаев коронавируса выявили в России
Тридцать новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в России, из них 20 — в Москве, сообщает EVO-RUS.COM оперативный штаб.
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Штаб: 30 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в РФ за сутки
Агентство Москвавчера в 09:22
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