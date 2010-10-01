Коронавирус
ТАССВ Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram в воскресенье. Режим самоизоляции во время пандемии из-за угрозы распространения коронавируса для всех граждан был введен 30 марта.
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru вчера в 16:02
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна 02:22
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Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации
Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:53
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В Сети появилось видео со съемок сериала «Сваты»
Очень редкая видеозапись со съемок 7 сезона всеми любимого сериала «Сваты» появилась в фанатском Instagram-аккаунте.
Live24 вчера в 08:19
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Танцор из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
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Ребенок с коронавирусом родился в Северной Осетии
Пресс-служба Минздрава Северной Осетии сообщила, что в республике родился первый младенец с новой коронавирусной инфекцией.
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Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости.
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Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
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Певица признается, что очень любила Плаксину, чего не может сказать сейчас. Успенская призналась, что у дочери «холодное сердце».
Слово и Дело 12:55
Технологии
В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios
Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.
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Слухи об увольнении Эмбер Херд из «Аквамена 2» оказались фейком
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В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds потерпел в воскресенье крушение возле аэропорта города Камлупс (провинция Британская Колумбия).
ТАСС 16:38
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости 10:18
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Здоровье
Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов.
РБК 05:52
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом
В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.
РБК 15:09
Игры
Игру GTA V начали раздавать бесплатно на Epic Games Store
Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:29
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Госдеп пригрозил Пекину пересмотром статуса Гонконга
По словам госсекретаря США Майка Помпео, если власти Китая попытаются вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге, то это будет рассматриваться как вмешательство в его автономию, что может повлечь пересмотр Вашингтоном взглядов на соглашение с Пекином по статусу Гонконга.
Московский Комсомолец 16:36
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе в группу Плющенко
Фигуристка Александра Трусова впервые прокомментировала уход из группы тренера Этери Тутберидзе.
Экономика сегодня вчера в 07:26
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:10
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева раскрыла причину, почему ее муж Элджей не дает интервью
Телеведущая намекнула, что ее супруг-рэпер и двух слов связать не может. Очередной гостьей «Вечернего Урганта» стала Настя Ивлеева .
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Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей.
Piter.tv вчера в 09:42
Футбол
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Чемпионат 15:39
Общество
Опровергнута польза одного из способов борьбы с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вреде от одного из способов борьбы с коронавирусом — распыления дезинфицирующих средств.
Lenta.ru 11:12
Общество
Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ
Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.
Интерфакс 09:13
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru 14:32
Общество
В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа
Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29