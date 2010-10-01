Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram в воскресенье. Режим самоизоляции во время пандемии из-за угрозы распространения коронавируса для всех граждан был введен 30 марта.

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Экономика Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости. 16

Технологии В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.

Происшествия В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds потерпел в воскресенье крушение возле аэропорта города Камлупс (провинция Британская Колумбия). 1

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 949

Здоровье Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян. 1K

Общество В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов. 253

Общество В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.

Политика Госдеп пригрозил Пекину пересмотром статуса Гонконга По словам госсекретаря США Майка Помпео, если власти Китая попытаются вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге, то это будет рассматриваться как вмешательство в его автономию, что может повлечь пересмотр Вашингтоном взглядов на соглашение с Пекином по статусу Гонконга.

Общество Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. 369

Общество Опровергнута польза одного из способов борьбы с коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вреде от одного из способов борьбы с коронавирусом — распыления дезинфицирующих средств.