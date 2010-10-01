Коронавирус
ТАССВ Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram в воскресенье. Режим самоизоляции во время пандемии из-за угрозы распространения коронавируса для всех граждан был введен 30 марта.
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Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
Российская газета 12:37
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Космос
Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом
Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
Телеканал 360° 15 мая в 10:04
Здоровье
Прокуратура подтвердила нарушения, допущенные главврачом в Армавире
Проверка прокуратуры Армавира подтвердила нарушения, которые допустил главврач больницы в этом городе, из-за которых произошла невыплата надбавок за работу в условиях пандемии, сообщает администрация Армавира.
РИА Новости 13:41
Общество
Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании
Российский бизнесмен Алишер Усманов оказался на седьмой строчке в списке десяти богатейших жителей Великобритании.
Известия 09:59
Происшествия
В Москве в ходе конфликта собака одного из участников покусала женщину
Конфликт между женщиной и двумя мужчинами произошел на севере Москвы, в ходе ссоры собака одного из участников покусала ее, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 12:38
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Здоровье
Отоларинголог назвал самое опасное осложнение коронавируса
Врач высшей категории отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что COVID-19 может спровоцировать полиорганную недостаточность.
News.ru вчера в 04:56
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
Политика
США грозят «Газпрому» жесткими санкциями за «Северный поток»
Жесткие санкции грозят «Газпрому» со стороны США в случае окончания строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил сенатор от Техаса Тед Круз, сообщает 15 мая портал Delovoe.tv.
ИА Красная Весна 15 мая в 10:33
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Политика
НАСА представило правила освоения Луны
НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории.
Lenta.ru 13:12
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Путешествия
Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня
Политическая Экспертиза вчера в 12:32
Общество
В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа
Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29
Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.
Газета.Ru 10:08
Политика
Помпео рассказал о пользе сотрудничества США с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, как Вашингтон и Москва сотрудничали с тех пор, как он стал директором Центрального разведывательного управления.
RT на русском 12:59
Футбол
Легионеры «Динамо» и тренеры «Спартака» прилетят во вторник-среду
Не исключено, что на нем будет и тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Доменико Тедеско.
Евро-футбол.ру 12:41
Происшествия
В Латвии нашли пропавший в начале мая беспилотник
В Латвии нашли беспилотник, который в начале мая потерял управление и пропал. Дрон обнаружили в лесу, он зацепился за ветки деревьев.
RT на русском 12:31
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Общество
В России остановился рост заболеваемости коронавирусом
Рост заболеваемости коронавирусом в России на сегодняшний день остановлен.
Вести.Ru 06:35
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости 08:07
Происшествия
В Петербурге сотрудник автосервиса на ВАЗе протаранил BMW грабителей
Российская газета 08:48
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Гаджеты
Apple вложила в новый iPhone SE лучшие компоненты от других устройств
Стало известно, что в бюджетный вариант смартфона iPhone SE компания Apple вложила лучшие компоненты от других устройств.
Актуальные Новости 02:49
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала возможности камеры Redmi Note 10 Pro
На этой неделе смартфон уже появился в базе данных китайского регулятора TENAA, который подтвердил, что Redmi Note 10 Pro будет построен на основе однокристальной системы линейки Dimensity 800.
Профиль вчера в 09:51
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Якутия 24 03:01
Общество
Дальневосточная авиакомпания может приобрести 60 SSJ-100 и 16 МС-21
RT на русском 08:37
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о здоровье живущей рядом Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала, что является соседкой актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино.
Московский Комсомолец 05:25
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02