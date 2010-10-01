Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram в воскресенье. Режим самоизоляции во время пандемии из-за угрозы распространения коронавируса для всех граждан был введен 30 марта.

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

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