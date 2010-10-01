За последние дни проанализировали обстановку в регионе и по всей территории области разрешаем посещение парков, при этом аттракционы и другие развлекательные площадки будут закрыты. Жители могут выходить на прогулки, а также на пробежки, но не более двух человек вместе.

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram в воскресенье. Режим самоизоляции во время пандемии из-за угрозы распространения коронавируса для всех граждан был введен 30 марта.

Единоборства Алистар Оверим нокаутировал Харриса на UFC Fight Night 172 В воскресенье, 17 мая, в главном поединке спортивного дня сошлись ветераны-тяжеловесы Алистар Оверим и Уолт Харрис.

Экономика Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка. 266

Экономика Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы. 26

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Политика Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения. 31

Общество В районах с ослабленным карантином не обнаружили всплеска COVID-19 Правительство США не выявило резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в тех районах страны, где отменяются введенные из-за пандемии ограничения.

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Политика Киев обратился к международному сообществу по поводу крымских татар Зеленский меняет стратегию по Донбассу – заявление депутата Рады >> "Призываем все международное сообщество обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, которые уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских территориях, и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению", – заявили в ведомстве. 2

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 6,1K

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