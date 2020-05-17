Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая

Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. При этом открываются парки, однако прогуливаться и совершать пробежки можно в составе не более двух человек.
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Самарцам разрешили гулять в парках и посещать крупные магазины

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Самарцам разрешили посещать парки

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Самоизоляцию в Самарской области продлили до 25 мая, но есть изменения

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Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая

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Спорт и прогулки в парках: публикуем постановление о продлении самоизоляции в Самарской области

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«Не более двух человек вместе»: самарцам разрешили гулять и заниматься спортом на улице

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В Самарской области разрешили работать некоторым магазинам

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Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

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Условия торговли спиртным могут ужесточить После вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 20 кв. м свои меры начали предлагать регионы.
Коммерсантъ 18:28
Экономика

В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии

Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится.
Известия 14:00
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Гаджеты

Компания Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10

Компания Microsoft допустила утечку данных, в результате которой инсайдеры рассказали новые детали о готовящемся к выпуску обновлении.
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Авто

Обновленный седан Volkswagen Phideon раскрыт до премьеры

В руки китайского издания Autohome попали снимки обновленного седана Volkswagen Phideon.
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Общество

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Футбол

В УЕФА заявили о готовности сократить количество городов Евро-2020

Ранее в УЕФА прокомментировали появление сообщений о новом названии чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в текущем году.
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Общество

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Энергетика

Цена нефти WTI с поставкой в июле поднялась выше $30

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 30 долларов впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов.
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На днях в СМИ появились сообщения о том, что руководство канала НТВ из-за нехватки бюджета приняло решение закрыть все проекты в которых задействована Лера Кудрявцева.
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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Армия и оружие

Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей «Каракурт»

Шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт") в ближайшее время должен получить Балтийский флот, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.
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Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о характеристиках «супер-пупер-ракеты», о которой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19

Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
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Погрузка на железной дороге — очень полезный показатель, но наложение последствий логистических сбоев на изменившиеся в кризис перевозки угля и посевную делают его малопригодным для чего-либо, кроме голословных предположений.
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В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС

В Канаде потерпел крушение самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds.
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