Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. При этом открываются парки, однако прогуливаться и совершать пробежки можно в составе не более двух человек.

В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая

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