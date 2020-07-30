Общество
Pro Город СамараВ Самарской области с августа поменяются цены на ОСАГО
Сегодня состоялась пресс-конференция, посвящённая реформе ОСАГО. Закон, который позволит страховщикам учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса, вступит в силу с 24 августа этого года.
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Подковерные игры страховщиков с тарифами ОСАГО приведут к необоснованному росту цен
Экономика сегодня06:01
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:32
Гаджеты
Линейка iPhone 12 окажется дороже iPhone 11
Американская компания Apple готовит к выпуску новую флагманскую линейку смартфонов iPhone 12, стоимость которой будет дороже iPhone 11.
Ридус 04:58
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Армия и оружие
Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем
27 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.
RT на русском 12:46
Футбол
Шатов прокомментировал подписание контракта с «Рубином»
Полузащитник «Рубина» Олег Шатов, который присоединился к казанской команде на правах свободного агента, поделился впечатлениями после первой тренировки в команде Леонида Слуцкого.
Metaratings 07:19
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Футбол
«Сан-Лоренсо» объявил об уходе нападающего Гайча в ЦСКА
Аргентинский "Сан-Лоренсо" в своем Twitter объявил об уходе нападающего Адольфо Гайча в московский ЦСКА.
Газета.Ru 13:10
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51
Происшествия
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Общество
Кто такой Энди Картрайт: биография Александра Юшко
47channel.ru 03:20
Культура
Культовый аниме «Призрак в доспехах» переиздадут в 4K Ultra HD
Новое издание выйдет на Blu-ray в 4K Ultra HD с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos.
ИА Красная Весна 13:03
Киберспорт
Скоро в Epic Games Store появится «система достижений»
Вашингтон, 30 июля 2020, 12:50 — REGNUM Представители магазина Epic Games Store работают над созданием «системы достижений».
REGNUM 05:50
Здоровье
Врач назвал самые первые признаки онкологии
Среди первых сигналов опасного заболевания, которые требуют обращения к специалистам, профессор выделил изменение ритма дефекации и мочеиспускания, незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения.
Российская газета 00:38
Политика
Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили
«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Футбол
Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино
Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Космос
Телескоп VLT сделал самое красивое фото «космической бабочки»
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
Анна Кошмал объяснила, почему не общается с коллегами по «Сватам»
Украинская актриса Анна Кошмал провела прямой эфир с поклонниками, в ходе которого рассказала о взаимоотношениях с коллегами по популярному телесериалу «Сваты».
ФАН 07:50
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Политика
Кошкин отверг возможную связь задержанных в Белоруссии с ЧВК «Вагнера»
По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, заявления о прибытии бойцов ЧВК «Вагнера» в Белоруссию не имеют под собой никаких оснований.
iReactor вчера в 14:03
Экономика
Конкурент «Яндекс.Такси» решил заняться доставкой
Как сообщает ТАСС, компания, которую называют конкурентом «Яндекс.Такси», рассматривает возможность покупки российского подразделения международной компании экспресс-доставки Dostavista.
Lenta.ru 12:48
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
Происшествия
Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы
Семь жилых домов на севере Москвы отключены от газа из-за повреждения газопровода.
РБК 12:42
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34