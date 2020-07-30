Общество

Pro Город СамараPro Город СамараВ Самарской области с августа поменяются цены на ОСАГО

Сегодня состоялась пресс-конференция, посвящённая реформе ОСАГО. Закон, который позволит страховщикам учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса, вступит в силу с 24 августа этого года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лихачу дороже выйдет

Российская газета12:24

Подковерные игры страховщиков с тарифами ОСАГО приведут к необоснованному росту цен

Экономика сегодня06:01

Союз автостраховщиков объяснил, что повлияет на стоимость полиса ОСАГО

ИА Красная Весна05:11

ЦБ будет контролировать правильность расчётов индивидуальных тарифов ОСАГО

Евразия Daily05:45

Новая реформа ОСАГО. Страховщикам разрешили писать свои правила и поднимать тарифы

66.ru05:00

Союз автостраховщиков объяснил, как индивидуализация тарифов повлияет на стоимость ОСАГО

ТАСС04:17

Страховщики вводят новые тарифы ОСАГО: с дискриминацией по полу, наличию детей и цвету авто

Новый День03:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Политика

Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:32
1,7K
Гаджеты

Линейка iPhone 12 окажется дороже iPhone 11

Американская компания Apple готовит к выпуску новую флагманскую линейку смартфонов iPhone 12, стоимость которой будет дороже iPhone 11.
Ридус 04:58
36
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
348
Происшествия

Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
12
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
492
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
151
Армия и оружие

Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем

27 июля сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил вылет для перехвата самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon над нейтральными водами Чёрного моря.
RT на русском 12:46
182
Футбол

Шатов прокомментировал подписание контракта с «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов, который присоединился к казанской команде на правах свободного агента, поделился впечатлениями после первой тренировки в команде Леонида Слуцкого.
Metaratings 07:19
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
28
Футбол

«Сан-Лоренсо» объявил об уходе нападающего Гайча в ЦСКА

Аргентинский "Сан-Лоренсо" в своем Twitter объявил об уходе нападающего Адольфо Гайча в московский ЦСКА.
Газета.Ru 13:10
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
4
Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

Ведомости 11:51
731
Происшествия

В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

РИА Новости 05:49
327
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
108
Общество

Кто такой Энди Картрайт: биография Александра Юшко

47channel.ru 03:20
Культура

Культовый аниме «Призрак в доспехах» переиздадут в 4K Ultra HD

Новое издание выйдет на Blu-ray в 4K Ultra HD с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos.
ИА Красная Весна 13:03
1
Киберспорт

Скоро в Epic Games Store появится «система достижений»

Вашингтон, 30 июля 2020, 12:50 — REGNUM Представители магазина Epic Games Store работают над созданием «системы достижений».
REGNUM 05:50
Здоровье

Врач назвал самые первые признаки онкологии

Среди первых сигналов опасного заболевания, которые требуют обращения к специалистам, профессор выделил изменение ритма дефекации и мочеиспускания, незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения.
Российская газета 00:38
20
Политика

Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили

«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Футбол

Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино

Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Космос

Телескоп VLT сделал самое красивое фото «космической бабочки»

РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес

Анна Кошмал объяснила, почему не общается с коллегами по «Сватам»

Украинская актриса Анна Кошмал провела прямой эфир с поклонниками, в ходе которого рассказала о взаимоотношениях с коллегами по популярному телесериалу «Сваты».
ФАН 07:50
2
Политика

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
1
Политика

Кошкин отверг возможную связь задержанных в Белоруссии с ЧВК «Вагнера»

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, заявления о прибытии бойцов ЧВК «Вагнера» в Белоруссию не имеют под собой никаких оснований.
iReactor вчера в 14:03
Экономика

Конкурент «Яндекс.Такси» решил заняться доставкой

Как сообщает ТАСС, компания, которую называют конкурентом «Яндекс.Такси», рассматривает возможность покупки российского подразделения международной компании экспресс-доставки Dostavista.
Lenta.ru 12:48
Политика

Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске

REGNUM 06:40
249
Транспорт

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
18
Происшествия

Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы

Семь жилых домов на севере Москвы отключены от газа из-за повреждения газопровода.
РБК 12:42
3
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
6
Как работают Яндекс.Новости?
Главное