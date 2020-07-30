Транспорт
Pro Город СамараВ Самарской области с августа поменяются цены на ОСАГО
Сегодня состоялась пресс-конференция, посвящённая реформе ОСАГО. Закон, который позволит страховщикам учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса, вступит в силу с 24 августа этого года.
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Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Происшествия
Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения
Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова.
Коммерсантъ 15:06
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Футбол
Орлов: сейчас у «Зенита» нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Ригони
Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что «Зениту» придётся продать Эмилиано Ригони и Себастьяна Дриусси, если клуб захочет купить новых игроков.
Чемпионат 16:49
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
В МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:08
Шоу-бизнес
Полина Гагарина шокировала поклонников худобой
Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News 08:28
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Общество
Названы российские регионы с аномально теплым августом
Аномально теплый август ожидается в таких российских регионах, как Красноярский край и Якутия.
Lenta.ru 08:20
Здоровье
Игорь Руденя вручил медикам и спасателям ключи от новой спецтехники
Врачи и спасатели сегодня получили ключи от новой спецтехники.
ГТРК Тверь 12:42
Общество
Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций
Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
Политика Сегодня 02:04
Происшествия
На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин
В Москве электропоезд сбил двух мужчин, один из которых от полученных травм скончался.
РБК 16:28
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Игры
В GTA Online могут появиться Либерти-Сити и Нико Беллик
Cyber.sports.ru 12:46
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
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Международный фестиваль оперы и балета стартовал в Севастополе
Вести.Севастополь 08:42
Космос
Частная компания построит ядерный реактор для Луны
Если испытания пройдут хорошо, то построят второй реактор и отправят его на Луну.
Vevby.ru 00:57
Шоу-бизнес
Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома
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Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Шоу-бизнес
Аршавин пожаловался на забравшую кубки и медали Барановскую
Вечерняя Москва 13:25
Экономика
PayPal прекратил внутренние переводы в России
Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 17:40
Киберспорт
Dota 2. Nigma стала чемпионом OGA Dota PIT 2020 Season 2
Команда Alliance стала чемпионом турнира OGA Dota PIT 2020 Season 2. В гранд-финале Alliance переиграла Nigma.
Bookmaker-ratings.ru 16:59
Футбол
Артем Дзюба продлил контракт с «Зенитом» еще на два года
Нападающий ФК «Зенит» и сборной России Артем Дзюба продлил контракт с петербургским клубом сроком на два года.
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Netflix экранизирует игру «Splinter Cell»
Студия Ubisoft стремилась экранизировать события игры в течение многих лет.
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Экономика
Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными
Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Газета.Ru вчера в 15:05
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
CyberSport.ru вчера в 18:05