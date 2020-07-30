Транспорт

Pro Город СамараPro Город СамараВ Самарской области с августа поменяются цены на ОСАГО

Сегодня состоялась пресс-конференция, посвящённая реформе ОСАГО. Закон, который позволит страховщикам учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса, вступит в силу с 24 августа этого года.
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