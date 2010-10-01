Общество

ТАССТАССВ Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина. Об этом сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба правительства области.
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Скончался зампредседателя областного правительства Александр Карпушкин

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Ушёл из жизни заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Карпушкин

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В Самарской области скончался зампредседатель правительства

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В Самарской области умер зампред правительства Александр Карпушкин

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Ушел из жизни Александр Карпушкин

АиФ Самара07:57

Умер зампредседателя правительства Самарской области Александр Карпушкин

КП - Самара08:29

В Самарской области умер вице-премьер правительства Александр Карпушкин

ГТРК Самара06:48
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Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
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Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
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Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
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Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края

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Кедми посоветовал США не применять против России «оружие возмездия»

Эксперт добавил, что США не стоит сильно уповать на свое "оружие возмездия", так как в случае его применения против нашей страны штаты "будут уничтожены" Россией.
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Газета.Ru 10:02
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Британские медики назвали пять симптомов, указывающих на рак кишечника

Медики из Великобритании назвали пять основных симптомов, которые могут указывать на рак кишечника.
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Москва, 19 июля 2020, 16:58 — REGNUM Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, юриста Константина Свитнева.
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Общество

В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО

Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
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Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам телеканала Fox News заявил, что не может ответить на вопрос о признании любого итога выборов, пока не увидит результат.
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Бывшая жена Владимира Машкова Елена Шевченко вышла замуж в США

Бывшая жена актера и режиссера Владимира Машкова актриса Елена Шевченко вышла замуж в США.
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Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров

Заслуженный военный лётчик России, создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров скончался в Москве на 72-м году жизни.
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Голкипер московского "Спартака-2" Александр Алексеев сдал положительный тест на COVID-19.
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Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
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Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города

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«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге

Денежные средства для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) получил футбольный клуб «Химки» из Московской области.
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Дмитрий Азаров
Российский политик
Российский политик. Губернатор Самарской области с 17 сентября 2018 года. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Глава городского округа Самара, член Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа Самарской области.
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