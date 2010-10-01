Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина. Об этом сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба правительства области.

Происшествия Более 10 человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию. 3

Фигурное катание Фигуристка Александровская погибла в Москве Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором. 110

Экономика Один из крупнейших инвестфондов Европы прогнозирует наступление «матери всех рецессий» Из-за пандемии коронавируса COVID-19 мировой экономике грозит наступление «матери всех рецессий», заявил в беседе с Financial Times генеральный директор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон.

Происшествия Сестру экс-директора «Ростсельмаша» убили при нападении При нападении на дом 83-летнего экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области. 219

Политика National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой". 759

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,2K

Происшествия СКР объявил в розыск основного фигуранта дела о торговле детьми Москва, 19 июля 2020, 16:58 — REGNUM Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, юриста Константина Свитнева. 10

Политика Трамп заявил о неготовности признать любой итог выборов в США Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам телеканала Fox News заявил, что не может ответить на вопрос о признании любого итога выборов, пока не увидит результат.

Происшествия Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса". 47

Игры Microsoft отменила годовую подписку Xbox Live Gold, и это не ошибка Представитель Microsoft подтвердил, что компания приняла осознанное решение убрать годовую подписку Xbox Live Gold из онлайн-магазина Microsoft.

Общество Россияне могут получить еще три детских пособия в августе В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь). 200

Общество Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров Заслуженный военный лётчик России, создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров скончался в Москве на 72-м году жизни.

Футбол Вратарь «Спартака-2» Александр Алексеев заразился коронавирусом Голкипер московского "Спартака-2" Александр Алексеев сдал положительный тест на COVID-19.

Происшествия Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье. 150