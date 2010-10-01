Общество
ТАССВ Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина. Об этом сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба правительства области.
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Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Говорит Москва вчера в 03:24
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла слухи о госпитализации Александра Лукашенко.
Коммерсантъ 13:21
Политика
Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть
10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея, а затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-София станет мечетью.
Вести.Ru 09:37
Политика
Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда
Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики.
RT на русском вчера в 21:08
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Происшествия
Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга
Известия 12:53
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции «не под женщину»
Моя Москва.онлайн 12:15
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Речь идет о случаях уклонения от выплаты алиментов одним из биологических родителей ребенка. Об этом сообщает портал OKA.fm.
Live24 07:31
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 0:0 (1-й тайм)
Тренерские штабы английских «Манчестер Юнайтед» и «Челси» огласили составы команд на полуфинальную встречу Кубка Англии.
Нева Спорт 12:36
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Лестер» в 37-м туре АПЛ
В матче 37-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» оказался сильнее «Лестера».
RT на русском 13:15
Здоровье
Воздействие коронавируса на мозг объяснил доктор Мацкеплишвили
Специалист-кардиолог Симон Мацкеплишвили объяснил, как инфекция оказывает плохое влияние на мозг.
ToDay News Ufa 03:49
Общество
Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа
Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа, но вводится ряд послаблений, касающихся организованного выезда детских групп на отдых.
Российская газета 11:59
Происшествия
В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, ведётся розыск его родственников, сообщает РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 12:22
Здоровье
В Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
RT на русском 12:46
Авто
Продажи автомобилей Lada в Европе в июне упали на 11,7%
Tvoe-avto.com 06:18
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Политика
Немецкие пользователи интернета защищают Россию в деле MH17
Ранее немецкие журналисты представили статью, в которой рассказали о том, что между прокуратурой и правительством Нидерландов возможен большой конфликт из-за разных позиций по данному делу.
ИнфоСМИ 12:23
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Общество
Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor 17 июля в 10:16
Наука
Преимущество варки кофе ультразвуком названо
ToDay News Ufa вчера в 07:34