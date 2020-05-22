В Москве третий день подряд суточный прирост случаев коронавируса ниже 3 тыс. По данным оперативного штаба, за сутки было выявлено 2988 заболевших. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Москве 20 мая впервые за три недели опустился ниже 3 тыс. и составил 2699.

В Москве за сутки вновь выявлено менее 3 тысяч случаев коронавируса

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