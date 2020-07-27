В Самарской области введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней
Три случая заражения африканской чумой свиней (АЧС) обнаружены в Кинель-Черкасском муниципальном районе Самарской области, сообщает региональное ГУ МЧС. В связи с этим на территории сельского поселения Кинель-Черкассы был введен режим ЧС.В источнике
С чего всё началось
В Кинель-Черкасском муниципальном районе Самарской области выявлены три случая заражения африканской чумой свиней (АЧС), сообщило
ГУ МЧС по региону.
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На территории района Самарской области введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней
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