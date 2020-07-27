Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Росбалт
Росбалт

В Самарской области введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Три случая заражения африканской чумой свиней (АЧС) обнаружены в Кинель-Черкасском муниципальном районе Самарской области, сообщает региональное ГУ МЧС. В связи с этим на территории сельского поселения Кинель-Черкассы был введен режим ЧС.В источнике
С чего всё началось
В Кинель-Черкасском муниципальном районе Самарской области выявлены три случая заражения африканской чумой свиней (АЧС), сообщило
 ГУ МЧС по региону.
Коммерсантъ18:57
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В Самарской области введен режим ЧС из-за случаев африканской чумы свиней

Коммерсантъ18:57
РБК

В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

РБК18:30
СитиТрафик

На территории района Самарской области введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней

СитиТрафик25 июля в 00:47
Pro Город Самара

В Самарской области введен режим ЧС

Pro Город Самара25 июля в 08:47
ГТРК Самара

В Безенчукском районе Самарской области введен режим ЧС

ГТРК Самара25 июля в 07:21
ТАСС

В селе в Самарской области ввели режим ЧС в связи со вспышкой африканской чумы свиней

ТАССвчера в 12:28
РегионСамара.ру

МЧС Самарской области берет под контроль ситуацию с африканской чумой свиней в регионе

РегионСамара.ру24 июля в 23:28

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия17:51
184

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известиявчера в 16:27
94

В США скончался актер Джон Сэксон

За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ruвчера в 10:01
13

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости22:38
4