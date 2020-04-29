Коронавирус
РИА НовостиВ Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Экономика
Власти Петербурга анонсировали третий пакет мер поддержки бизнеса
Власти Петербурга рассказали о планируемом третьем пакете мер поддержки для бизнеса.
Питерские заметки 12:42
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Общество
Ubisoft анонсирует новый Assassin’s Creed в прямом эфире
Игромания.ру 08:39
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
Беглов ввёл в Петербурге масочный режим
Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 21:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о введении в городе с 30 апреля всеобщего масочного режима.
REGNUM 14:04
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Наука
Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле
Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
Pravda.Ru 11:03
Общество
Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии
В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:55
Общество
В Тульской области министр заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава региона.
РБК 14:11
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Общество
Куйвашев официально ввел масочный режим на майские праздники
Ранее планы о введении масочного режима Евгений Куйвашев озвучил на совещании у полпреда Николая Цуканова.
JustMedia 08:18
Авто
Lincoln отказался от выпуска электромобиля на базе Rivian
Lincoln, как сообщается, сообщил дилерам о своем решении отменить выпуск электрокара в понедельник, 28 апреля, сославшись на «текущую ситуацию».
SpeedMe 00:55
Армия и оружие
У турецких военных разглядели антисуицидальные винтовки
Изначально некоторые эксперты, разглядевшие новинку, предполагали, что подобное устройство призвано предотвратить возможность нажатия на курок противниками оснащенных винтовками солдат, например, в ходе подавления массовых беспорядков или боевых столкновений.
Lenta.ru 14:12
Происшествия
Российская школьница решила зарядить телефон в ванне и погибла
В Москве 18-летняя школьница решила зарядить телефон, пока принимала ванну, и погибла. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 13:19
Кино
Умер индийский актёр Ирфан Кхан
RT на русском 09:54
Общество
В Подмосковье усилят патрулирование на майских праздниках
В Московской области на майских праздниках будет увеличено число патрулей для контроля соблюдения режима самоизоляции.
Lenta.ru 12:49
Религия
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
Киберспорт
DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2
Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры.
Чемпионат 03:53
Общество
«Ведомости» сохранили подписчика
Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров сообщил сегодня сотрудникам газеты, что, несмотря на выход из сделки управляющего директора Arbat Capital Алексея Голубовича, она продолжается при участии гендиректора издательского дома «Версия» Константина Зятькова, причем будущий покупатель готов взять на себя финансирование издания.
Коммерсантъ 10:24
Здоровье
В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом
Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
Суть событий 14:15
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Музыка
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12