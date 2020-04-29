Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Общество Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад. 16

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 749

Общество Беглов ввёл в Петербурге масочный режим Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 21:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о введении в городе с 30 апреля всеобщего масочного режима. 379

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 642

Общество Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях. 4

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Армия и оружие У турецких военных разглядели антисуицидальные винтовки Изначально некоторые эксперты, разглядевшие новинку, предполагали, что подобное устройство призвано предотвратить возможность нажатия на курок противниками оснащенных винтовками солдат, например, в ходе подавления массовых беспорядков или боевых столкновений.

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Общество «Ведомости» сохранили подписчика Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров сообщил сегодня сотрудникам газеты, что, несмотря на выход из сделки управляющего директора Arbat Capital Алексея Голубовича, она продолжается при участии гендиректора издательского дома «Версия» Константина Зятькова, причем будущий покупатель готов взять на себя финансирование издания. 1

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Энергетика Мировые цены на нефть демонстрируют рост Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля. 10