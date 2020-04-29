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Общество В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси. 657

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Политика Путин: авиационный парад 9 мая в Москве состоится По словам главы государства, 9 мая в столице состоится авиационный парад, а вечером в центре ряда российских городов прогремят праздничные салюты. 470

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