Коронавирус
РИА НовостиВ Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Здоровье
86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:58
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Шоу-бизнес
Гражданский муж Надежды Бабкиной сообщил сроки ее выписки из больницы
Певец Евгений Гор, гражданский муж Надежды Бабкиной, рассказал о сроках выписки народной артистки из больницы.
АБН вчера в 16:31
Здоровье
Ученый сравнил смертность от коронавируса и свиного гриппа
Заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета, профессор Андрей Шульдяков провел исследование, в рамках которого сравнил уровень смертности от коронавирусной инфекции и свиного гриппа.
Москва 24 11:07
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО
«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия 27 апреля в 15:21
Культура
Спор за Чебурашку между Россией и Японией набирает обороты
Чебурашка в Японии Мультипликаторы компании Cheburashka Project LLP хотели уладить отношения с российскими коллегами из «Союзмультфильма» и даже создали мультфильм 3D с известным персонажем, но россиянам не понравилась показанная анимация и они хотят возврата лицензии японскими аниматорами.
Кузбасс Сегодня 03:09
Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
Общество
МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
Законодательство не дает МВД широких полномочий по доступу к банковской тайне.
Мой Брянск 06:56
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Экономика
В Кремле оценили слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса
Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова — тот заявил, что из-за экономического кризиса на фоне пандемии средний класс может обеднеть.
Известия вчера в 06:25
Здоровье
Минздрав дополнил список препаратов для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса нового типа.
Инфорос вчера в 07:25
Политика
Путин: авиационный парад 9 мая в Москве состоится
По словам главы государства, 9 мая в столице состоится авиационный парад, а вечером в центре ряда российских городов прогремят праздничные салюты.
Ридус вчера в 12:37
Общество
Польша продлила закрытие границ для иностранцев
«Пограничный контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией был продлён ещё на 10 дней — с 4 по 13 мая этого года», — отметили там.
RT на русском 15:31
Общество
В Москве обвалились ставки аренды квартир
По подсчетам аналитиков, цены на двухкомнатные съемные квартиры обвалились сильнее всего: в январе 2020-го они сдавались в среднем за 54,5 тысячи рублей в месяц, в середине апреля — за 48 тысяч в месяц.
Lenta.ru 15:14
Авто
В РФ Kia привезет новый кроссовер Kia XCeed
Автоновости дня 10:37
Общество
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
Авто
УАЗ представил дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня 05:07
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
Порой даже встречается, что шпионская программа в смартфон установлена в самой прошивке, а такое приложение очень сложно вычислить и практически невозможно удалить или отключить.
Astera вчера в 04:24
Здоровье
В Минздраве заявили о смерти 70 заразившихся коронавирусом медиков
По словам Бритко, в регионах зафиксированы очаги заболевания в медучреждениях, из-за которых число зараженных коронавирусом медиков растет.
ТагилСити.ру 09:52
Общество
Фондовый рынок США растет в ходе торгов на 2-2,5%
Котировки акций Alphabet Inc. растут на 8%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2020 года благодаря высокому спросу на ее сервисы в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Финмаркет 10:18
Общество
«Аэрофлот» предложил ваучеры вместо возврата денег за билеты
Вместо возврата денег пассажиру можно предлагать сертификат на срок до трех лет, говорится в письме Савельева.
Prooren.ru 06:07
Здоровье
В Саратовской области режим самоизоляции продлят после 1 мая
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области рассматривается вопрос сохранения масочного режима до конца текущего года.
REGNUM 13:21
Футбол
Экс-футболист сборной Англии Тревор Черри скончался в возрасте 72 лет
Бывший футболист "Лидс Юнайтед" и сборной Англии Тревор Черри скончался на 73-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 16:17
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Хоккей
НХЛ может возобновить регулярный чемпионат 1 июля
Владельцы клубов Национальной хоккейной лиги заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее возобновить начало нынешнего сезона.
Metaratings 17:15
Футбол
Министерство труда Германии одобрило проведение футбольных матчей без зрителей
Министерство труда и социальных вопросов Германии подтвердило, что концепция проведения футбольных матчей первой и второй Бундеслиги без зрителей, которую подготовила Немецкая футбольная лига (DFL), соответствует нормам по охране труда.
Bookmaker-ratings.ru 16:53
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39