Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Власти разъяснили, где жителям Самарской области обязательно появляться в масках

63.ru12:50

Сколько средств защиты завезут в аптеки до введения масочного режима

КТВ-Луч11:16

С 1 мая в Самарской области вводится масочный режим

SamRU.ru09:24

В Самарской области вводится масочный режим

Волга Ньюс09:14

В Самарском регионе вводится масочный режим

Волжская коммуна09:13

В Самарской области власти ввели масочный режим

ГТРК Самара09:57

В Самарской области ввели масочный режим

РИА Новости09:28
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Политика

Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
42
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размешенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
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Футбол

Александр Мостовой: хотят расширить РПЛ, чтобы никто не вылетал и не возмущался

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги в том случае, если сезон в ФНЛ не будет возобновлён из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 14:39
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
2,4K
Общество

ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
39
Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
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Энергетика

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
13
Экономика

Мировому рынку предрекли новый обвал

Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:46
4
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
52
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Экономика

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
1
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
656
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
684
Здоровье

«Зенит» организовал доставку обедов медперсоналу Боткинской больницы

Футбольный клуб "Зенит" организовал ежедневную бесплатную доставку горячих обедов для медицинского персонала Боткинской больницы в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте "сине-бело-голубых".
РИА Новости 11:55
Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
1K
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta

«АвтоВАЗ» построит новую LADA Granta на французской платформе Global Access (B0) от LADA Largus и Renault Logan.
Автоновости дня 02:57
11
Общество

Экстренно госпитализирован экс-вокалист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов

Российский музыкант, лидер группы The Matrixx и один из бывших фронтменов "Агаты Кристи" Глеб Самойлов госпитализирован из-за острого приступа панкреатита.
Российская газета 12:17
7
Экономика

Особое мнение: Наталья Зубаревич

Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, была в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 15:24
Здоровье

В Минздраве заявили о росте числа заразившихся коронавирусом медиков

Количество заразившихся коронавирусом медицинских работников в России растёт, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
RT на русском 08:58
1K
Шоу-бизнес

Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске

На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Экономика

Источник раскрыл детали господдержки системообразующих компаний

Осведомленный источник рассказал ТАСС о критериях и формах господдержки системообразующих компаний.
BFM.ru 15:20
1
Здоровье

В Саратовской области 4 больных с коронавирусом находятся на ИВЛ

«Необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, иначе рост заболеваемости отбросит Саратовскую область не на 65-е, а на первые места, чего бы не хотелось», - отметила она.
Регион 64 12:45
Кино

Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»

Комсомольская правда 04:27
22
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
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Общество

Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 миллионов человек

Порядка 1,5-2 млн человек в Москве ушли на вынужденный простой из-за ограничительных мер, заявил в эфире «Коммерсантъ ФМ» заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московский Комсомолец 12:28
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Происшествия

Задержан бывший заместитель губернатора Курганской области

В Курганской области задержан бывший первый заместитель губернатора Зауралья Сергей Пугин.
REGNUM 10:46
32
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
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