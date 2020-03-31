Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей. Об этом во вторник на заседании самарской губдумы заявил глава региона Дмитрий Азаров. Основные новые ограничения касаются режима самоизоляции.
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Усиленный режим в Самарской области: что можно и чего нельзя

Самарская газета07:55

Какой будет справка от работодателя, позволяющая передвигаться по Самарской области

СитиТрафик10:34

Режим работы транспорта в Самаре в период самоизоляции: как будет работать

КП - Самара10:17

Будем жить в условиях особого режима: опубликован указ Азарова о новых мерах при коронавирусе

КТВ-Луч11:05

«Самарцы, по домам!»: публикуем указ Азарова об ужесточении карантина

63.ru07:51

В Самарской области приняты дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса

Волжская коммуна02:34

В Самарской области объявлен режим полной самоизоляции

ГТРК Самара02:53
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Общество

В пресс-службе Собянина рассказали о состоянии здоровья мэра Москвы

Гульнара Пенькова – руководитель пресс-службы мэра Москвы – рассказала о состоянии здоровья Сергея Собнина, общавшегося с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого ранее был диагностирован коронавирус.
Expert.ru 11:01
Политика

США выдвинули условия для снятия санкций с Венесуэлы

США предлагают создать в Венесуэле временное правительство из членов Национальной ассамблеи с последующим проведением выборов и снятием санкций, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 11:20
Политика

Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Газета.Ru 01:14
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Общество

Границу между Петербургом и Ленобластью закрывать не планируется

Власти Петербурга и Ленобласти не планируют закрывать границу между субъектами.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:19
Общество

В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

Новый Калининград За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах (Калининградской области среди них нет), зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах, сообщает во вторник, 31 марта, федеральный оперативный штаб.
Новый Калининград.Ru 05:00
Космос

NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду

РЕН ТВ вчера в 21:20
Политика

Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
RT на русском 09:27
Общество

В Грузии запретили продажу алкоголя

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
РБК 09:06
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант вчера в 03:53
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Наука

Раскрыт механизм проникновения коронавируса

Lenta.ru 11:34
Политика

Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:42
Энергетика

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Ведомости 09:58
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Кино

В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»

iReactor 29 марта в 03:10
Здоровье

Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

Суть связи – корреляция (взаимодействие по отдельным параметрам) индекса массы тела и выживаемости человека при хронических и инфекционных заболеваниях.
ToDay News Ufa 01:31
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс вчера в 11:46
Музыка

Опубликовано видео Little Big в самоизоляции

Участники группы Little Big опубликовали видео о том, как они проводят время в самоизоляции.
Рамблер 06:37
Происшествия

В Пензе скончался 75-летний мужчина с коронавирусом

Во вторник в Пензе скончался 75-летний местный житель, у которого ранее подтвердился коронавирус.
Российская газета 05:45
Космос

Новый китайский корабль для экипажа сможет состыковаться с МКС

Опытный образец космического корабля с экипажем следующего поколения готовится к испытательному полету в Центре запуска Вэньчан.
AstroNews.ru вчера в 13:15
Общество

В Курской области коронавирусом заразился восьмимесячный ребёнок

Курск, 31 марта 2020, 18:32 — REGNUM В Курской области один из трёх пациентов, у которых 31 марта был диагностирован коронавирус, — это восьмимесячный ребёнок.
REGNUM 11:32
Здоровье

Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей

На встрече с главой Совета республики Натальей Кочановой президент отметил, что изоляция – это не выход, поскольку никто не знает, здоровы ли люди, остающиеся дома.
Ruposters.ru 10:11
Политика

В парламенте Италии распрощались с флагом Евросоюза

В знак протеста против бездействия союза, Рампелли записал видео, как снимает флаг и вывешивает на его место знамя Италии.
Новостной фронт 07:04
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
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