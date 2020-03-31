Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей. Об этом во вторник на заседании самарской губдумы заявил глава региона Дмитрий Азаров. Основные новые ограничения касаются режима самоизоляции.
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Режим полной самоизоляции в Самарской области 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

КП - Самара04:00

Жителям Самарской области запретят без причины выходить из дома

Самарская газета04:15

Передвигаться по Самарской области можно будет только по справке от работодателя

СитиТрафик03:38

Гражданам запретили покидать дома. В регионе начал действовать особый режим

КТВ-Луч04:20

В Самарской области приняты дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса

Волжская коммуна02:34

Официально: в Самарской области ужесточили режим самоизоляции

Другой город (Самара)04:33

Губернатор рассказал об ужесточении карантина из-за COVID-19 в Самарской области

63.ru03:51
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Здоровье

Второй контактный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Крыму

О первом контактном случае заражения коронавирусом в Крыму стало известно 28 марта.
ИА Крыминформ 03:01
Общество

Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани

Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.
Деловая газета. Юг 02:09
Общество

26 регионов России перешли на режим самоизоляции

В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Газета.Ru 01:28
Общество

Захарова призвала россиян за рубежом уважать свою страну и народ

Дипломат отметила, что после того, как проживающим за рубежом россиянам "жестко" указали на дверь со словами "ничего личного, просто бизнес", эти люди вспомнили о том, что по паспорту они граждане России.
РИА Новости 29 марта в 10:11
Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20

В общей сложности по состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах.
Lenta.ru 05:06
Происшествия

Состояние зараженного коронавирусом в Кузбассе улучшилось

Состояние одного зараженного коронавирусной инфекцией, находящегося в больнице Кемерово, незначительно улучшилось, количество пациентов с подозрением на контакт с носителями вируса, которых наблюдают врачи, уменьшилось до 10, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости 00:30
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Общество

В Петербурге введен режим самоизоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
BFM.ru вчера в 13:49
Общество

Власти Китая объявили об остановке эпидемии коронавируса

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирусом заразились порядка 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч умерли.
RuNews24.ru 29 марта в 07:02
Общество

Губернатор Челябинской области обратился к молодёжи из-за коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к молодёёжи с просьбой поддержать режим самоизоляции.
АиФ Челябинск 01:51
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

Уровень самоизоляции в Петербурге составляет 3,9 балла

Если в городе тихо, как ночью, присваивается отметка 5 баллов. Чем выше балл, тем вирусу сложнее распространяться.
Телеканал Санкт-Петербург 04:35
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru 29 марта в 13:21
Общество

Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы

Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса.
Российская газета 02:45
Здоровье

Обнаружена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Американские ученые выяснили, что в тех странах, где универсальная вакцинация с помощью БЦЖ не была принята, количество смертности от коронавирусной инфекции больше.
МедиаПоток 04:15
Космос

Роскосмос показал закат Луны из космоса

Фотография демонстрирует явление лунного заката или «исчезающую Луну».
V-kosmose.com 28 марта в 11:25
Общество

Трафик иностранных ресурсов могут ограничить

В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.
Коммерсантъ 01:30
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Происшествия

В Москве скончалась пациентка с подтвержденным коронавирусом

«В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сообщили в пресс-службе столичного оперативного штаба.
Комсомольская правда вчера в 06:46
Политика

Путин создал в России все условия для спасения мирового капитала от кризиса

Журналисты портала отмечают, что Российская Федерация может выступить главным спасителем мирового капитала из-за дальновидного "маневра", предпринятого президентом РФ Владимиром Путиным.
Политическая Экспертиза вчера в 14:26
Общество

В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Стерлеград 04:05
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в регионах Поволжья

На сайте правительства Пензенской области сообщается в понедельник, что два новых случая заражения коронавирусом выявлены в понедельник среди контактного круга заразившейся COVID-19 пожилой женщины.
Интерфакс - Россия вчера в 06:24
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Происшествия

В Воронежской области выявлено два новых случая коронавируса

Воронеж, 31 марта 2020, 12:09 — REGNUM Два новых подтверждённых случая нового коронавируса выявлено в Воронежской области.
REGNUM 05:09
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru вчера в 17:09
Общество

Глава Тамбова Наталия Макаревич вернулась из Вьетнама

Как отметила глава города, ее с дочерью отправили в маленькую деревушку, где она находились под наблюдением специалистов.
Go68.ru вчера в 12:33
Как работают Яндекс.Новости?
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