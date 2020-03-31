Коронавирус
Российская газетаВ Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей. Об этом во вторник на заседании самарской губдумы заявил глава региона Дмитрий Азаров. Основные новые ограничения касаются режима самоизоляции.
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Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Здоровье
Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой
Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.
Общество
Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия
Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией скорее идет по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Общество
Госдума в первом чтении приняла проект о повышении больничного до МРОТ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении больничных до уровня МРОТ.
Здоровье
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Политика
Украина может ослабить карантин для спасения экономики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Общество
В Курской области выявили первые три случая коронавируса
В Курской области подтверждены три случая новой коронавирусной инфекции.
Общество
Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до значений прошлого века
Стоимость российской нефтяной смеси Urals на некоторых площадках в Северо-Западной Европе упала до 16,2 доллара за баррель, что стало отрицательным рекордом с 1999 года.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Общество
В Минпросвещения рассказали о возможном продлении учебы на лето
Продление учебного года на лето зависит от того, как россияне будут сейчас придерживаться режима самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Общество
В Воронежской области ввели режим обязательной самоизоляции
В Воронежской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции, следует из указа губернатора Александра Гусева.
Общество
В Новосибирской области вводится режим самоизоляции
К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
Футбол
Украинский футболист рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии
Украинский футболист Руслан Малиновский, выступающий за "Аталанту", рассказал о происходящем в Италии из-за эпидемии коронавируса.
Общество
В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции
В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке уточнил диагнозы погибших
Здоровье
Для больниц Тверской области дополнительно закупят 46 аппаратов ИВЛ
Планируется закупить в том числе 46 аппаратов ИВЛ для больниц Тверской области, реагенты, оснащение для лабораторий, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати и многое другое.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После «верификации» на ресурсах столичного департамента информационных технологий (ДИТ) гражданину выдадут уникальный QR-код на одну операцию.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.
Общество
Ушел из жизни автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
Москва, 31 марта 2020, 11:31 — REGNUM В возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин. Об этом вдова драматурга сообщила ТАСС.
Общество
В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин
Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
Общество
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти
Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
Кино
Сериал «Ходячие мертвецы» может завершиться на 12-м сезоне
Происшествия
Дмитрий Лобанов приговорен к восьми годам строгого режима
Как только что сообщил ИА "Взгляд-инфо" из зала суда адвокат подсудимого Дмитрий Хорешко, по второму эпизоду Наталия Рубанова признала Лобанова виновным (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорила к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере взятки - более 19 млн рублей.