Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей. Об этом во вторник на заседании самарской губдумы заявил глава региона Дмитрий Азаров. Основные новые ограничения касаются режима самоизоляции.
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Режим полной самоизоляции в Самарской области 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

КП - Самара04:00

Жителям Самарской области запретят без причины выходить из дома

Самарская газета04:15

Дмитрий Азаров: «Наш регион самоизолироваться не будет»

СитиТрафик05:52

Гражданам запретили покидать дома. В регионе начал действовать особый режим

КТВ-Луч04:20

В Самарской области приняты дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса

Волжская коммуна02:34

Официально: в Самарской области ужесточили режим самоизоляции

Другой город (Самара)04:33

Губернатор рассказал об ужесточении карантина из-за COVID-19 в Самарской области

63.ru03:51
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Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Здоровье

Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой

Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
UfacityNews.ru 02:44
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.
Вести.Ru 06:24
Общество

Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия

Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией скорее идет по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости 06:44
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Общество

Госдума в первом чтении приняла проект о повышении больничного до МРОТ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении больничных до уровня МРОТ.
Ореанда-Новости 03:43
Здоровье

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Lenta.ru 05:46
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Общество

В Курской области выявили первые три случая коронавируса

В Курской области подтверждены три случая новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:09
Общество

Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 05:56
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до значений прошлого века

Стоимость российской нефтяной смеси Urals на некоторых площадках в Северо-Западной Европе упала до 16,2 доллара за баррель, что стало отрицательным рекордом с 1999 года.
Российская газета вчера в 07:06
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 02:48
Общество

В Минпросвещения рассказали о возможном продлении учебы на лето

Продление учебного года на лето зависит от того, как россияне будут сейчас придерживаться режима самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 06:58
Общество

В Воронежской области ввели режим обязательной самоизоляции

В Воронежской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции, следует из указа губернатора Александра Гусева.
Время Воронежа 06:56
Общество

В Новосибирской области вводится режим самоизоляции

К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
Прецедент-Новосибирск 02:59
Футбол

Украинский футболист рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

Украинский футболист Руслан Малиновский, выступающий за "Аталанту", рассказал о происходящем в Италии из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 06:22
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 вчера в 14:27
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке уточнил диагнозы погибших

Ведомости вчера в 01:47
Здоровье

Для больниц Тверской области дополнительно закупят 46 аппаратов ИВЛ

Планируется закупить в том числе 46 аппаратов ИВЛ для больниц Тверской области, реагенты, оснащение для лабораторий, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати и многое другое.
Тверские ведомости 05:06
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После «верификации» на ресурсах столичного департамента информационных технологий (ДИТ) гражданину выдадут уникальный QR-код на одну операцию.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.
Известия 06:29
Общество

Ушел из жизни автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

Москва, 31 марта 2020, 11:31 — REGNUM В возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин. Об этом вдова драматурга сообщила ТАСС.
REGNUM 04:31
Общество

В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин

Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
REGNUM 06:13
Общество

В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти

Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
РБК Ростов-на-Дону 05:09
Кино

Сериал «Ходячие мертвецы» может завершиться на 12-м сезоне

Актуальные Новости вчера в 05:37
Происшествия

Дмитрий Лобанов приговорен к восьми годам строгого режима

Как только что сообщил ИА "Взгляд-инфо" из зала суда адвокат подсудимого Дмитрий Хорешко, по второму эпизоду Наталия Рубанова признала Лобанова виновным (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорила к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере взятки - более 19 млн рублей.
Взгляд-инфо 04:52
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