В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей. Об этом во вторник на заседании самарской губдумы заявил глава региона Дмитрий Азаров. Основные новые ограничения касаются режима самоизоляции.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Здоровье Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Общество Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.

Общество Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией скорее идет по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

Здоровье В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом 1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Энергетика Цена российской нефти Urals упала до значений прошлого века Стоимость российской нефтяной смеси Urals на некоторых площадках в Северо-Западной Европе упала до 16,2 доллара за баррель, что стало отрицательным рекордом с 1999 года.

Общество Большинство россиян осталось без сбережений в кризис Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.

Общество В Минпросвещения рассказали о возможном продлении учебы на лето Продление учебного года на лето зависит от того, как россияне будут сейчас придерживаться режима самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Общество В Воронежской области ввели режим обязательной самоизоляции В Воронежской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции, следует из указа губернатора Александра Гусева.

Общество В Новосибирской области вводится режим самоизоляции К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.

Здоровье Для больниц Тверской области дополнительно закупят 46 аппаратов ИВЛ Планируется закупить в том числе 46 аппаратов ИВЛ для больниц Тверской области, реагенты, оснащение для лабораторий, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати и многое другое.

Общество Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Общество В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.