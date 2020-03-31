Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Самарской области введут дополнительные ограничения из-за COVID-19

Дополнительные ограничения будут введены в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса, жителям можно будет выходить из дома за продуктами, для выгула собак и выноса мусора, сообщил журналистам губернатор Дмитрий Азаров.
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Можно ли ездить на работу в Самаре в период самоизоляции

КП - Самара07:44

Дмитрий Азаров: «Наш регион самоизолироваться не будет»

СитиТрафик05:52

В Самарской области приняты дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса

Волжская коммуна02:34

Гражданам запретили покидать дома. В регионе начал действовать особый режим

КТВ-Луч04:20

Усиленный режим в Самарской области: что можно и чего нельзя

Самарская газета07:55

В Самарской области объявлен режим полной самоизоляции

ГТРК Самара02:53

«Самарцы, по домам!»: публикуем указ Азарова об ужесточении карантина

63.ru07:51
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Общество

В России приостановят регистрацию браков

По сообщению РИА «Новости», Михаил Мишустин поручил временно приостановить регистрацию браков в России.
Тамбовский Репортер 08:18
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 04:18
Политика

Песков заявил о регулярном тестировании Путина на коронавирус

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин регулярно сдает тесты на коронавирус.
Известия 09:54
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам и облигациям

Госдума на заседании 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон, в котором предлагается обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб.
Ведомости 04:44
Общество

Власти Пермского края вводят со 2 апреля режим полной самоизоляции

Власти Пермского края для сдерживания темпов распространения коронавируса ввели режим полной самоизоляции для жителей, он начнет действовать со 2 апреля, сообщает администрация губернатора региона.
РИА Новости 09:37
Культура

Полная самоизоляция: творческая элита покинула Россию

Самоизоляция, стартовавшая, по большому счету, практически синхронно по всей планете, породила не только вал сообщений от простых человеческих граждан в жанре "смотрите, я нарядил кота в костюм гуся".
РИА Новости 09:33
Политика

Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
RT на русском 09:27
Общество

Госдума на полгода отсрочила обязательную предустановку российского ПО

Требование об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV начнет действовать с 1 января 2021 года.
Коммерсантъ 06:12
Общество

Совфед одобрил закон о введении штрафов за завышение цен на лекарства

Совет Федерации одобрил на внеочередном пленарном заседании во вторник поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за завышение цен на лекарства.
ТАСС 09:23
Здоровье

Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что можно сделать, чтобы сократить сроки карантина, введенного в регионах России из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:05
Хоккей

Александр Овечкин на карантине проводит время с сыном

Александр рассказал, что играет с ребенком, гуляет возле дома и даже тренируется. Овечкин-младший не выпускает из рук клюшку.
КМВ Новости 07:56
Космос

NASA приготовилось нанести удар по летящему к Земле астероиду

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA намерено нанести кинетический по летящему к Земле астероиду.
Московский Комсомолец 04:09
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Здоровье

Врач рассказал о «печальном сценарии» карантина в России

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин считает, что в худшем случае режим самоизоляции в России из-за коронавируса может продлиться до полутора лет.
Газета.Ru 05:04
Общество

В Нью-Йорк прибыл корабль-госпиталь для размещения тысячи больных

К пирсу Манхэттен в Нью-Йорке причалил корабль-госпиталь, рассчитанный на тысячу коек.
РЕН ТВ вчера в 11:52
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Шоу-бизнес

Опубликована фотография голого Джигана в наручниках

В очередной раз Джиган всех удивил, на этот раз опубликовав фотоснимок себя голого, идущего в наручниках.
ИнфоСМИ 06:11
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант вчера в 03:53
Здоровье

Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

Суть связи – корреляция (взаимодействие по отдельным параметрам) индекса массы тела и выживаемости человека при хронических и инфекционных заболеваниях.
ToDay News Ufa 01:31
Общество

В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

Новый Калининград За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах (Калининградской области среди них нет), зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах, сообщает во вторник, 31 марта, федеральный оперативный штаб.
Новый Калининград.Ru 05:00
Транспорт

На Кубани ограничат движение личных авто

В Краснодарском крае будет ограничено движение легкового и грузового автомобильного транспорта.
Деловая газета. Юг 07:12
Общество

В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4-5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.
РБК 09:55
Путешествия

Российские туристы в Таиланде сообщили о проблемах с возвращением

Находящиеся в Таиланде российские туристы сообщили РБК о проблемах с возвращением в Россию, а также продлением срока пребывания в стране.
РБК 10:00
Политика

Мишустин отправил в отставку ряд глав департаментов правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности ряд глав департаментов правительства РФ, в частности директора департамента культуры кабмина Петра Скороспелова, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:38
Политика

Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС

Совет Федерации одобрил закон о полномочиях правительства вводить режим ЧС на территории страны.
Известия 08:41
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Общество

Более 20 российских регионов ввели режим самоизоляции

Режим самоизоляции ввели в более 20 регионах России в связи с коронавирусной инфекцией, гласят данные стопкоронавирус.рф.
Газета.Ru вчера в 19:17
Общество

Госдума упростила правила техосмотра автомобилей

Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны были легковые автомобили в возрасте от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет.
РБК 09:20
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Дмитрий Азаров
Российский политик
Российский политик. Губернатор Самарской области с 17 сентября 2018. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Глава городского округа Самара, член Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа Самарской области.
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