Коронавирус
РИА НовостиВ Самарской области введут дополнительные ограничения из-за COVID-19
Дополнительные ограничения будут введены в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса, жителям можно будет выходить из дома за продуктами, для выгула собак и выноса мусора, сообщил журналистам губернатор Дмитрий Азаров.
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Общество
В России приостановят регистрацию браков
По сообщению РИА «Новости», Михаил Мишустин поручил временно приостановить регистрацию браков в России.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Политика
Песков заявил о регулярном тестировании Путина на коронавирус
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин регулярно сдает тесты на коронавирус.
Экономика
Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам и облигациям
Госдума на заседании 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон, в котором предлагается обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб.
Общество
Власти Пермского края вводят со 2 апреля режим полной самоизоляции
Власти Пермского края для сдерживания темпов распространения коронавируса ввели режим полной самоизоляции для жителей, он начнет действовать со 2 апреля, сообщает администрация губернатора региона.
Культура
Полная самоизоляция: творческая элита покинула Россию
Самоизоляция, стартовавшая, по большому счету, практически синхронно по всей планете, породила не только вал сообщений от простых человеческих граждан в жанре "смотрите, я нарядил кота в костюм гуся".
Политика
Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
Общество
Госдума на полгода отсрочила обязательную предустановку российского ПО
Требование об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV начнет действовать с 1 января 2021 года.
Общество
Совфед одобрил закон о введении штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил на внеочередном пленарном заседании во вторник поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за завышение цен на лекарства.
Здоровье
Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что можно сделать, чтобы сократить сроки карантина, введенного в регионах России из-за распространения коронавируса.
Хоккей
Александр Овечкин на карантине проводит время с сыном
Александр рассказал, что играет с ребенком, гуляет возле дома и даже тренируется. Овечкин-младший не выпускает из рук клюшку.
Космос
NASA приготовилось нанести удар по летящему к Земле астероиду
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA намерено нанести кинетический по летящему к Земле астероиду.
Общество
Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Здоровье
Врач рассказал о «печальном сценарии» карантина в России
Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин считает, что в худшем случае режим самоизоляции в России из-за коронавируса может продлиться до полутора лет.
Общество
В Нью-Йорк прибыл корабль-госпиталь для размещения тысячи больных
К пирсу Манхэттен в Нью-Йорке причалил корабль-госпиталь, рассчитанный на тысячу коек.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Происшествия
Под Тулой столкнулись 40 автомобилей
Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
Шоу-бизнес
Опубликована фотография голого Джигана в наручниках
В очередной раз Джиган всех удивил, на этот раз опубликовав фотоснимок себя голого, идущего в наручниках.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Здоровье
Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением
Суть связи – корреляция (взаимодействие по отдельным параметрам) индекса массы тела и выживаемости человека при хронических и инфекционных заболеваниях.
Общество
В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса
Новый Калининград За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах (Калининградской области среди них нет), зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах, сообщает во вторник, 31 марта, федеральный оперативный штаб.
Транспорт
На Кубани ограничат движение личных авто
В Краснодарском крае будет ограничено движение легкового и грузового автомобильного транспорта.
Общество
В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции
За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4-5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.
Путешествия
Российские туристы в Таиланде сообщили о проблемах с возвращением
Находящиеся в Таиланде российские туристы сообщили РБК о проблемах с возвращением в Россию, а также продлением срока пребывания в стране.
Политика
Мишустин отправил в отставку ряд глав департаментов правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности ряд глав департаментов правительства РФ, в частности директора департамента культуры кабмина Петра Скороспелова, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС
Совет Федерации одобрил закон о полномочиях правительства вводить режим ЧС на территории страны.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Более 20 российских регионов ввели режим самоизоляции
Режим самоизоляции ввели в более 20 регионах России в связи с коронавирусной инфекцией, гласят данные стопкоронавирус.рф.
Общество
Госдума упростила правила техосмотра автомобилей
Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны были легковые автомобили в возрасте от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет.