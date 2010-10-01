Губернатор Самарской области заявил о том, что в ближайшие часы в регионе будет введен режим полной самоизоляции. Об этом заявил в социальных сетях губернатор региона Дмитрий Азаров. Как отметил губернатор, с таким предложением к нему обратился главный санитарный врач региона.

Общество В России приостановят регистрацию браков Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.

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Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Общество Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.

Политика ЕК дала рекомендации по ограничениям на границах из-за коронавируса Европейская комиссия опубликовала в понедельник рекомендации по ограничению пропуска на внешних и внутренних границах ЕС в связи с распространением коронавируса.

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