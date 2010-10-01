Коронавирус

SM NewsSM NewsВ Самарской области вводится режим полной самоизоляции

Губернатор Самарской области заявил о том, что в ближайшие часы в регионе будет введен режим полной самоизоляции. Об этом заявил в социальных сетях губернатор региона Дмитрий Азаров. Как отметил губернатор, с таким предложением к нему обратился главный санитарный врач региона.
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В Самарской области приняты дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса

Волжская коммуна02:34

Инструкция: что нельзя делать в Самаре во время жёсткого карантина

Другой город (Самара)07:37

Режим полной самоизоляции в Самарской области 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

КП - Самара04:00

Самарская область перейдет на усиленный режим самоизоляции

Самарская газетавчера в 17:36

В Самарской области хотят ограничить перемещения граждан из-за коронавируса

63.ru01:55

В Самарской области вводят режим полной самоизоляции

ГТРК Самара01:21

Дмитрий Азаров: «Система здравоохранения справляется с задачами, которые на нее возложены»

СОВА06:28
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Политика

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК 08:00
Гаджеты

Apple может анонсировать антикризисный iPhone 9 уже сегодня

Live24 05:53
Общество

В России приостановят регистрацию браков

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Российская газета 07:38
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Политика

ЕК дала рекомендации по ограничениям на границах из-за коронавируса

Европейская комиссия опубликовала в понедельник рекомендации по ограничению пропуска на внешних и внутренних границах ЕС в связи с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Российская газета 05:00
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 06:44
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.
Известия 07:29
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

Госдума упростила правила техосмотра автомобилей

Госдума упростила правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей.
Накануне.Ru 07:03
Здоровье

Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии

Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».
REGNUM 06:01
Политика

ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ

Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
REGNUM 06:05
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Происшествия

В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский

RT на русском 01:24
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru вчера в 17:09
Футбол

«Матч ТВ» покажет киберспортивный матч «Спартак» — ЦСКА

«Матч ТВ» покажет московское дерби «Спартак» — ЦСКА.
Soccer.ru 06:10
Здоровье

Медпомощь на дому окажут пензенцам с ОРВИ

Для обеспечения продуктами и лекарствами одиноко проживающие лица, одинокие мамы с детьми, находящиеся на больничном, могут обратиться в службу срочной социальной помощи, позвонив по телефону: 440-003.
Пенза-Обзор 06:45
Происшествия

На Кубани двое заболевших СOVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Краснодар, 31 марта 2020, 10:23 — REGNUM Состояние двух человек, госпитализированных в Краснодарском крае с коронавирусом, оценивается как тяжёлое, ещё 12 инфицированных в состоянии средней тяжести.
REGNUM 03:23
Происшествия

В Мурманской области подтвердили еще один случай опасного коронавируса

Мурманск, 31 марта 2020, 13:08 — REGNUM В Мурманской области выросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
REGNUM 06:08
Общество

Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»

Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", чтобы не допустить паники в стране, пишет организация "Репортёры без границ".
Газета.Ru 08:28
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Общество

Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми

В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Известия 05:55
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Киберспорт

Гейб Ньюэлл: «Киберспорт великолепен, и нам нравится то, как быстро он развивается»

Глава компании Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) дал интервью журналу Egde.
3DNews 02:57
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Дмитрий Азаров
Российский политик
Российский политик. Губернатор Самарской области с 17 сентября 2018. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Глава городского округа Самара, член Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа Самарской области.
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