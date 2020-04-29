В Самарской области с 1 мая вводится масочный режим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу. «С 1 мая в Самарской области вводится масочный режим», — говорится в сообщении.

Общество США планируют выпустить 100 млн доз вакцины от коронавируса к декабрю Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 01:01 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа планируют пройти все этапы создания вакцины от коронавируса в ускоренном темпе и выпустить 100 млн доз до конца 2020 года, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 48

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. 199

Музыка Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева. 65

Экономика Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС. 43

Происшествия В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. 49

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 921

Общество В США начались массовые закупки мешков для трупов Представители агентства заявили, что процесс покупки был начат, для того чтобы увеличить запасы мешков для тел и их производство на будущее, исходя из количества, которое может понадобится в «худшем» случае. 1

Общество Губернатор ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае В среду, 29-го апреля, губернатором Алтайского края Виктором Томенко внесены некоторые изменения в указ №44 о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 7

Здоровье Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 783

Космос Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX Один из пользователей Twitter призвал Рогозина обратить внимание на самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который производит ракеты семейства «Союз-2» и работает над перспективным «Союз-5» — российским ответом на американский Falcon 9. Ранее в апреле Рогозин объяснил нежелание госкорпорации сотрудничать со SpaceX тем обстоятельством, что последняя поддерживает Пентагон.

Общество СКК восстановит нарушенное после ремонта благоустройство СКК восстановит нарушенное благоустройство после ремонта сетей на 150 участках. Приступить к работам по благоустройству планируют в мае.

Технологии Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона Порой даже встречается, что шпионская программа в смартфон установлена в самой прошивке, а такое приложение очень сложно вычислить и практически невозможно удалить или отключить. 159