Коронавирус
RT на русскомВ Самарской области вводят масочный режим
В Самарской области с 1 мая вводится масочный режим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу. «С 1 мая в Самарской области вводится масочный режим», — говорится в сообщении.
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Общество
Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ругани с Кашиным
Ведущая Ксения Собчак сбежала с прямого эфира с Владимиром Соловьевым, во время его ругани с журналистом Олегом Кашиным.
Lenta.ru 18:42
Общество
США планируют выпустить 100 млн доз вакцины от коронавируса к декабрю
Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 01:01 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа планируют пройти все этапы создания вакцины от коронавируса в ускоренном темпе и выпустить 100 млн доз до конца 2020 года, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM 18:01
Футбол
Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»
Спорт-Экспресс 13:54
Политика
Песков: России удалось избежать гуманитарной катастрофы из-за коронавируса
РФ смогла избежать гуманитарной катастрофы из-за COVID-19, в отличие от США. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Народные новости 18:47
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Музыка
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
Экономика
Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК 09:13
Экономика
Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России
Кремль ответил на слова ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова об угрозе обеднения среднего класса в России.
Lenta.ru вчера в 07:50
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы 11:26
Космос
Крупный астероид сегодня сблизится с Землей
Мимо Земли сегодня пролетит крупный астероид №52768 (1998 OR2).
Петрозаводск говорит 00:46
Происшествия
В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков
Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС 11:40
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
Общество
В США начались массовые закупки мешков для трупов
Представители агентства заявили, что процесс покупки был начат, для того чтобы увеличить запасы мешков для тел и их производство на будущее, исходя из количества, которое может понадобится в «худшем» случае.
Lenta.ru 18:13
Наука
Специалисты обучили микробов уничтожать пластик
Rusargument 18:03
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Общество
Губернатор ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае
В среду, 29-го апреля, губернатором Алтайского края Виктором Томенко внесены некоторые изменения в указ №44 о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ugpressa.ru 14:35
Здоровье
Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране
Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
РБК 17:00
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Космос
Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX
Один из пользователей Twitter призвал Рогозина обратить внимание на самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который производит ракеты семейства «Союз-2» и работает над перспективным «Союз-5» — российским ответом на американский Falcon 9. Ранее в апреле Рогозин объяснил нежелание госкорпорации сотрудничать со SpaceX тем обстоятельством, что последняя поддерживает Пентагон.
Lenta.ru 27 апреля в 06:19
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Общество
Режим КТО ввели в Екатеринбурге
Известия 18:58
Политика
Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию
Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
ТАСС 05:56
Общество
СКК восстановит нарушенное после ремонта благоустройство
СКК восстановит нарушенное благоустройство после ремонта сетей на 150 участках. Приступить к работам по благоустройству планируют в мае.
Сахалин.Инфо 19:12
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
Порой даже встречается, что шпионская программа в смартфон установлена в самой прошивке, а такое приложение очень сложно вычислить и практически невозможно удалить или отключить.
Astera вчера в 04:24
Экономика
Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
Lenta.ru 17:18
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40