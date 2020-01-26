Рост цен на новостройки продолжает влиять на стоимость квадратного метра на вторичном рынке. По итогам IV квартала 2019 г. цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в целом по России составила 44,9 тысячи рублей, что на 4,3% превышает показатель аналогичного периода 2018 года.

В Самарской области выросли цены на вторичном рынке недвижимости

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Политика В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.

Происшествия Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.

Футбол Исламхан покинул расположение «Зенита» Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который находился вместе с «Зенитом» на сборе в Катаре, покинул петербургский клуб и улетел в Алма-Ату.

Финансы Рубль снижается, евро тестирует отметку 69 рублей Рубль ощутимо снижается в понедельник, евро уже тестирует уровень сопротивления в 69 рублей, следует из данных Московской биржи.

Общество Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений Китай занимает вторую, после США, строчку в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия спустилась на третье место.

Происшествия СМИ предположили подлог при проверке в Чечне СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях.

Общество Россиян собираются штрафовать за скрутку автопробега Авторы идеи считают, что для физических лиц за такие махинации штраф должен составлять 300 тысяч рублей, а для юридических – 1 миллион.

Политика Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во время войны Германия и Россия должны заплатить Польше за разрушение страны в ходе Второй мировой войны, но Варшава вряд ли сможет заставить Москву компенсировать что-либо, рассказал бывший польский премьер-министр, лидер правящей партии PiS Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Bild.

Авто В Сети продают растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей В движение Big One приводит 5,5-литровый битурбированным двигателем V8 с отдачей 563 л.с. Пробег «Гелендвагена» составляет всего 600 километров, а его цена - 499 800 евро.