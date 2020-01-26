Экономика

Тольятти-НовостиТольятти-НовостиВ Самарской области выросли цены на вторичном рынке недвижимости

Рост цен на новостройки продолжает влиять на стоимость квадратного метра на вторичном рынке. По итогам IV квартала 2019 г. цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в целом по России составила 44,9 тысячи рублей, что на 4,3% превышает показатель аналогичного периода 2018 года.
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