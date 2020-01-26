Экономика
Тольятти-НовостиВ Самарской области выросли цены на вторичном рынке недвижимости
Рост цен на новостройки продолжает влиять на стоимость квадратного метра на вторичном рынке. По итогам IV квартала 2019 г. цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в целом по России составила 44,9 тысячи рублей, что на 4,3% превышает показатель аналогичного периода 2018 года.
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«Дальневосточная ипотека» «подтянула» цены на вторичку под Благовещенском
ИА Порт Амур25 января в 22:04
За год квартиры на вторичном рынке в Пермском крае подорожали на 5,8 %
Business Class (Пермь)25 января в 22:30
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