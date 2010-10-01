Общество

REGNUMREGNUMВ Самарской области за сутки выявили 42 случая заражения коронавирусом

Самара, 24 июля 2020, 11:19 — REGNUM 42 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
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Здоровье

Больница в Петербурге не подтвердила повторное заражение ребенка

Врачам Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета не удалось точно установить повторное заражение коронавирусом ребенка.
РБК 04:32
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Общество

Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
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Политика

CNN: опрос показал, что Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах

Опрос проводился в телефонном режиме с 18 по 24 июля по случайной выборке. 51% жителей Флориды поддерживают Байдена, 46% – Трампа.
Evo-rus.com 04:23
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Политика

В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского

Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и деловым, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:31
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Политика

Кремль считает преждевременным оценивать работу врио Хабаровского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать результаты работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева преждевременно.
Ведомости 07:19
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Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК 06:06
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Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
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Политика

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
Москва 24 вчера в 05:56
6
Армия и оружие

На базе МиГ-31 создадут новый российский перехватчик

На базе истребителя МиГ-31 будет разработан новый авиационный комплекс дальнего перехвата.
Военное дело 05:48
4
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
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Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена

RT на русском 08:16
Футбол

Адиев продлил контракт с «Чайкой» до 2023 года

Пресс-служба «Чайки» объявила о продлении контракта с главным тренером Магомедом Адиевым до 2023 года.
Metaratings 03:10
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 06:55
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Общество

Экс-замглавы Минобрнауки предъявили обвинение в мошенничестве

Напомним, 6 июля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей.
Взгляд.ру 08:10
Здоровье

Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru вчера в 14:53
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Политика

Мишустин освободил Голомолзина от должности замглавы ФАС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Анатолия Голомолзина от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по его просьбе, следует из распоряжения правительства.
ТАСС 07:28
4
Происшествия

Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова

Российская газета 07:41
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Футбол

«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов

Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.
Lenta.ru вчера в 13:23
Армия и оружие

«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета 06:26
Политика

ОСК передаст ВМФ в этом году 14 боевых кораблей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году Военно-морскому флоту России 14 боевых кораблей.
Известия 07:28
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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

RT на русском 07:10
30
Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

ТАСС 25 июля в 13:47
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Общество

В Московской области учителя получают самые высокие в России зарплаты

В Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
Радио 1 03:02
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Шоу-бизнес

Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд

По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news 07:08
9
Армия и оружие

Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии

Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
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Экономика

В России с 1 августа некоторым категориям пенсионеров повысят выплаты

Некоторые категории россиян с 1 августа смогут получить повышенные пенсии и пособия.
ToDay News Ufa вчера в 14:29
257
Экономика

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
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Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
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