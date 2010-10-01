Самара, 24 июля 2020, 11:19 — REGNUM 42 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

В Самарской области за сутки выявили 42 случая заражения коронавирусом

Общество Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости". 105

Политика В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и деловым, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. 32

Экономика Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара. 46

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается. 197

Футбол Адиев продлил контракт с «Чайкой» до 2023 года Пресс-служба «Чайки» объявила о продлении контракта с главным тренером Магомедом Адиевым до 2023 года.

Общество Экс-замглавы Минобрнауки предъявили обвинение в мошенничестве Напомним, 6 июля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей.

Здоровье Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе. 390

Политика Мишустин освободил Голомолзина от должности замглавы ФАС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Анатолия Голомолзина от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по его просьбе, следует из распоряжения правительства. 4

Футбол «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.