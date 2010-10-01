Общество
Другой город (Самара)В Самарской области зафиксировали 10 новых случаев заражения
Новые заражения зафиксировали в 78 регионах, 34 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 318 человек. Теперь в Самарской области 50 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
Футбол
Акинфеев: пауза в РПЛ может пойти на пользу ЦСКА
Вынужденная приостановка из-за коронавируса розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) может пойти на пользу ЦСКА, так как команда плохо вкатилась в весеннюю часть сезона, считает голкипер московского футбольного клуба Игорь Акинфеев.
РИА Новости 05:09
Общество
МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Биатлон
Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии
Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт 05:09
Общество
Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года.
RT на русском 07:11
Шоу-бизнес
Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Gazeta.SPb вчера в 19:50
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Политика
Путин вновь обратится к россиянам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин вновь обратится к гражданам России в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 05:49
Общество
Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
Капитал страны вчера в 12:51
Политика
Онлайн-трансляция выступления Путина в ходе совещания с правительством 15 апреля
В среду, 15 апреля, президент Владимир Путин выступил в начале совещания с членами правительства, которое состоялось в режиме видеоконференции.
Профиль вчера в 07:58
Здоровье
В Челябинской области подтвердили пять случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Челябинской области провели 1317 исследований на коронавирус.
Вечерний Челябинск вчера в 03:08
Политика
Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию.
РБК 06:57
Происшествия
На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов
Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.
REGNUM 01:56
Происшествия
В Самарской области мужчину обвиняют в разбойном нападении на магазин
По версии следствия, в Самаре осенью прошлого года обвиняемый житель Алексеевского района 1976 года рождения, угрожая холодным оружием, совершил разбойное нападение на магазин.
REGNUM 04:07
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Общество
В Москве резко снизился суточный рост новых случаев коронавируса
Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня.
Вести.Ru 04:20
Футбол
Федун прогнозирует катастрофическое падение зарплат футболистов
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что футбольные клубы не смогут платить прежние зарплаты игрокам после пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 05:58
Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
Общество
Владимир Соловьев отказался от баттла с Василием Уткиным
Бывший спортивный комментатор Василий Уткин вызвал на баттл телеведущего Владимира Соловьева. Ролик он опубликовал на ютьюбе.
Афиша Daily вчера в 07:15
Экономика
Выручка X5 Retail Group в первом квартале выросла на 15,9%
Выручка ретейлера X5 Retail Group (входят "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") в январе-марте 2020 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 15,9% и составила 468,5 млрд рублей.
ТАСС 03:58
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
Здоровье
Коронавирус в Краснодарском крае: выявлен 21 новый случай заболевания
В общей сложности в Краснодарском крае на 16 апреля с подозрением на заболевание коронавирусом обратилось 1130 человек, из них 185 детей.
Туапсинские вести 04:22
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
РИА Новости 06:07
Происшествия
Жителя Саратова оштрафовали за прогулку в сквере на Рахова
Выяснилось, что мужчина оказался в вечернее время в сквере имени Рахова, нарушив тем самым ограничение на посещение гражданами мест массового отдыха людей.
Взгляд-инфо 06:14
Энергетика
Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз
В апреле пошлина составляла 52 доллара с тонны. Таким образом, доход России от нефти упадет на 87 процентов или почти в восемь раз.
Lenta.ru 04:48
Общество
В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии превысило 4 тысячи
По состоянию на 16 апреля в Белоруссии зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции COVID-19, прирост за сутки составил 476 новых случаев.
RT на русском 07:20