Общество

Другой город (Самара)Другой город (Самара)В Самарской области зафиксировали 10 новых случаев заражения

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Новые заражения зафиксировали в 78 регионах, 34 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 318 человек. Теперь в Самарской области 50 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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