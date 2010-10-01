Здоровье
Другой город (Самара)В Самарской области зафиксировали 10 новых случаев заражения
Новые заражения зафиксировали в 78 регионах, 34 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 318 человек. Теперь в Самарской области 50 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Комментарии
Общество
Меркель объявила о частичном снятии в Германии карантина
Ангела Меркель представила план выхода Германии из режима изоляции, вызванной пандемией коронавирусной инфекции и анонсировала частичное снятие ограничение в общественной жизни.
ToDay News Ufa вчера в 13:44
Происшествия
Москвич погиб при попытке убраться в квартире
Москвич, предположительно, предпринял попытку сделать уборку, чтобы порадовать свою супругу — она в момент происшествия была на работе.
Lenta.ru 05:44
Здоровье
США могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года
Американские власти могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года.
Evo-rus.com вчера в 13:57
Политика
ДНР и Украина обменялись пленными
Коммерсантъ 02:56
Экономика
Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор
Генпрокуратура России 14 апреля поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц, включая компании, осуществляющие букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий.
РБК 14 апреля в 11:27
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
7Дней.ру 02:00
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией ракеты против спутников
«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости.
Lenta.ru 00:54
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Здоровье
Ещё у 60 жителей Красноярского края выявлен коронавирус
Ещё у 60 жителей Красноярского края выявлен коронавирус, большая часть инфицированных - жители краевого центра.
ИА Запад24 03:44
Музыка
Тесты на коронавирус сдадут участники шоу «Голос. Дети»
Участники мероприятия, не попадающие в кадр, обязаны надеть перчатки и маски. Каждые 3 часа на съемках будет проводиться дезинфекция.
Live24 04:47
Происшествия
Ростовские силовики задержали заместителя главы Советского района
Ростов-на-Дону, 16 апреля 2020, 08:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону по подозрению в получении взяток задержан заместитель главы Советского района по вопросам благоустройства Виталий Игнатов.
REGNUM 01:43
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
Известия вчера в 22:15
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Происшествия
В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом
Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Министр транспорта Саратовской области написал заявление об увольнении
Версия-Саратов вчера в 15:17
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразились 5 медработников
Шувалов заявил, что все медики заразись "в быту" контактными способом: "Нет ни одного медработника, который бы заразился в результате оказания помощи больным с коронавирусом".
Общественное мнение 05:30
Общество
42 человека заразились за один день коронавирусом в Башкирии
По данным оперативного федерального штаба, 16 апреля в Республике Башкортостан зарегистрировано 42 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:10
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Гаджеты
Освоение 3-нм техпроцесса компанией TSMC отстает от графика на полгода
Если с освоением 5-нм техпроцесса у TSMC не возникло трудностей – серийное производство по данным нормам уже ведется, то с 3-нм техпроцессом дела обстоят гораздо хуже – заявлено отставание от графика как минимум на 6 месяцев.
Faktom 03:04
Футбол
Зелимхан Бакаев назвал свой любимый гол
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев выбрал любимый гол в собственном исполнении.
Чемпионат 05:05
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Происшествия
В Воронежской области коронавирус подтвердили у 14 человек
14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
REGNUM 04:21
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую
По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска 14 апреля в 12:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Япония намерена ввести режим ЧС из-за коронавируса по всей стране
Власти Японии намерены расширить действие режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса на территорию всей страны.
BFM.ru 03:59
Общество
За сутки в Ростовской области у 41 человека выявили коронавирус
В Ростовской области зарегистрировано 145 инфицированных. За сутки диагноз подтвердился у 41 человека.
Южная служба новостей 03:56