Происшествия
РБКВ Самарской области загорелись 11 частных домов
В Волжском районе Самарской области загорелись 11 частных домов, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
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Политика
Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк», которая не состоялась в России в День Победы 9 мая из-за ограничений в связи с коронавирусом, может пройти 26 июля.
Известия 08:04
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета 07:05
Здоровье
В Свердловской области 4190 человек заразились коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Свердловской области достигло 4 190 человек – еще 207 случаев было выявлено за минувшие сутки.
Уралинформбюро 03:52
Происшествия
Шестая пациентка с коронавирусом скончалась в Оренбуржье
В Оренбургской области 26 мая зарегистрировали шестой случай смерти от коронавирусной инфекции за все время пандемии.
РИА Оренбуржье 06:45
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53
Общество
Первая волна ЕГЭ пройдет без школьников
Как сообщил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов телеканалу Россия 24, первые два дня организаторы будут учиться проводить экзамен в период соблюдения всех санитарных норм.
Педсовет вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Армия и оружие
Шойгу рассказал о разработке военными вакцины от коронавируса
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе видеоконференцсвязи с главой государства Владимиром Путиным обратил внимание на то, что к разработке вакцины от новой коронавирусной инфекции подключили военный институт, клинические исследования завершатся до конца июля.
Журналистская правда 08:40
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Шоу-бизнес
Петров опубликовал трогательное фото со своей возлюбленной
Актер Александр Петров опубликовал на своей странице в Instagram трогательную фотографию со своей возлюбленной Стасей Милославской, которая держит в руках кошку.
Вечерняя Москва вчера в 05:49
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
Футбол
РПЛ: все иностранные игроки и тренеры вернулись в Россию
Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила, что все иностранные специалисты и игроки вернулись в страну.
RT на русском 08:31
Общество
В Якутске оставшиеся без работы стриптизерши стали курьерами
Якутия.Инфо 03:56
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Общество
Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков
Минздрав ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, в нем сейчас 101 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в ведомстве.
РБК 08:39
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой установили черный памятник
Московский Комсомолец вчера в 08:49
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Футбол
Дзюба назвал позором решение «Локомотива» расстаться с Семиным
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о решении московского "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Газета.Ru 07:36
Здоровье
В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения
С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
Космос
В США провалились испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя
Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit завершились 25 мая неудачей.
Известия вчера в 17:38
Политика
Песков пообещал поинтересоваться состоянием здоровья Кадырова
На просьбу сделать какое-то официальное заявление по поводу здоровья Кадырова Песков добавил: "Мы с вами еще вернемся к этому вопросу".
РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес
Софья Эрнст родила Константину Эрнсту третьего ребенка
Сегодня в телеграм-канале "Героиня Татлера" появилось сообщение источников, близких к звездной семье, о том, что Софья родила сына.
Paparazzi.ru вчера в 15:41
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
Авто
Объявлены рублевые цены новой Volkswagen Jetta
Российские дилеры Volkswagen объявили старт продаж Volkswagen Jetta седьмой генерации.
Новые автомобили 07:51
Общество
Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
Znak.com вчера в 23:47
Общество
Песков не устанавливал приложение «Социальный мониторинг»
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.
Вести.Ru 07:27