с чего всё началось

Российские пользователи телевизоров Samsung Electronics столкнулись с блокировкой некоторых функций на их устройствах. В компании объяснили, что это касается несертифицированных для России моделей.

В Samsung объяснили блокировку смарт-телевизоров в России

Экономика Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Энергетика Ляшко заявил о газовом обмане украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.

Здоровье Онкобольной из Самары приходится ежедневно ездить за таблеткой Самарский Минздрав объяснил, почему женщине с тяжелым онкологическим заболеванием приходится каждый день ездить в клинику, чтобы получить одну таблетку.

Происшествия СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.

Шоу-бизнес Блогер Ида Галич впервые стала мамой Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.

Происшествия В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.

Экономика В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.

Общество На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом Новый тип коронавируса подтвержден еще у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Йокогама: таким образом число заболевших на судне выросло до 64 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.

Энергетика Надолго ли нам хватит нефти и газа? Прогнозные ресурсы, которые пока не разведаны, ещё выше: газа – ещё на 260 лет, нефти и газового конденсата – ещё на 70 лет.

Футбол «Зенит» обыграл грузинский «Сабуртало» В четверг, 6 февраля, петербургский «Зенит» обыграл грузинский «Сабуртало» в товарищеском матче на тренировочных сборах в Испании.

Авто В Индии представили бюджетный «Гелендваген» Внедорожник Force Gurkha нового второго поколения стал ещё больше напоминать легендарный «Гелендваген», чем его предшественник.