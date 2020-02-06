Технологии
РИА НовостиВ Samsung объяснили блокировку смарт-телевизоров в России
Российские пользователи телевизоров Samsung Electronics столкнулись с блокировкой некоторых функций на их устройствах. В компании объяснили, что это касается несертифицированных для России моделей.
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с чего всё началось
Блокировка некоторых функций телевизоров Samsung на территории России связана с тем, что они не получили сертификаты для использования в стране, говорится в официальном заявлении Samsung Electronics, доступном на сайте российского представительства.РБКвчера в 14:31
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Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры
Ferra05 февраля в 07:47
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