с чего всё началось

Часть функций «умных» телевизоров Samsung оказалась недоступна для россиян из-за того, что не были получены сертификаты для использования в России, а именно сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС. Об этом 6 февраля сообщили в Samsung Electronics.

Общество Движение грузовиков через китайскую границу возобновляется в Приамурье Из Китая в Приамурье возобновляется движение грузового транспорта через пункты пропуска с соблюдением определённых условий и в ограниченном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Спорт Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".

Экономика Счетная палата назвала главные проблемы российской науки В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.

Политика Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.

Шоу-бизнес Комик показал Анну Седокову без фотошопа Недавно Седокова разместила в Инстаграме фото с программы «Импровизация». В кадре певица лежит на полу с Антоном.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Политика Путин уволил главу УМВД по Приморскому краю Президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности руководителя управления МВД по Приморскому краю генерал-майора полиции Николая Афанасьева, сообщает KONKURENT.RU.

Политика Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.

Здоровье У итальянки на деснах выросли волосы В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".

Общество Назван новый срок ввода в строй газопровода «Северный поток-2» Представитель Датского энергетического агентства (ДЭА) подтвердил факт ведущихся интенсивных переговоров с компанией Nord Stream 2 AG о вариантах завершения прокладки газопровода «Северный поток – 2».

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Здоровье В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.