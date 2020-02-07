с чего всё началось

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона. Так в компании прокомментировали информацию о появлении на экране надписи "This TV is not fully functionаl in this region".

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

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