Технологии

ТАССТАССВ Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона. Так в компании прокомментировали информацию о появлении надписи This TV is not fully functionаl in this region.
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с чего всё началось
Что интересно, начало условной “войны” было объявлено
 лишь зимой 2020 года — именно тогда производитель начал блокировать доступ к приложениям и другим функциям Smart-TV в своих устройствах.
Ferra05 февраля в 07:47

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Samsung начал блокировать некоторые модели умных телевизоров россиян

РИА Новостивчера в 19:51

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Ferra05 февраля в 07:47

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Газета.Ru01:27

Samsung продолжает блокировку телевизоров не только в России но и в СНГ

КМВ Новости01:39
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
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Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
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Реал — Реал Сосьедад 3:4

«Реал» назвал стартовый состав на матч 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад».
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Происшествия

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Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.
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В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
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В правительстве предложили упростить получение российского гражданства

Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
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Путин прокомментировал призывы внедрить систему распределения в вузах

Российский президент Владимир Путин прокомментировал призывы внедрить систему распределения в вузах.
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В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
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Армия и оружие

США заподозрили российский спутник в шпионаже

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