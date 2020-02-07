с чего всё началось

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона. Так в компании прокомментировали информацию о появлении надписи This TV is not fully functionаl in this region.

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Общество Счетная палата раскритиковала правительство Медведева Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.

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Политика РБК: два замминистра спорта написали заявления об увольнении Заместитель министра спорта Сергей Косилов и статс-секретарь—заместитель министра спорта Надежда Ерастова покинут свои должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.

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Культура Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.