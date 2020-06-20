Общество
Gazeta.SPbВ Сан-Франциско протестующие снесли памятник автору гимна США
Протестующие снесли три памятника в Сан-Франциско, один из которых принадлежал автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки. Кроме того, участники протестов повредили монументы 18-го президента США Улисса Гранта и миссионера Хуниперо Серра, сообщает NBC Bay Area.
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Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
Общество
Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом
Lenta.ru 18:44
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 08:04
Футбол
Жерар Пике: «Если „Реал“ потеряет очки, это станет сюрпризом»
«Барселона» сохраняет лидерство с 65 очками, однако «Реал» отстает от первого места лишь на три очка, имея игру в запасе.
Матч ТВ 01:59
Авто
В Сети показали обновленный Bentley Bentayga
Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe 17 июня в 23:02
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Общество
От названия «эскимо» отказались в США из-за дискриминации эскимосов
Американский производитель мороженого эскимо решил отказаться от названия сладости по рекомендации компании Dreyer’s (дочернее предприятие Nestle).
ToDay News Ufa 07:44
Футбол
«Атлетико» обыграл «Вальядолид» в игре Ла Лиги
Gazeta.SPb 18:47
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Происшествия
В Бельгии бургомистр Брюгге ранен ножом при нападении
В бельгийском Брюгге неизвестный злоумышленник напал с ножом на местного бургомистра Дирка де Фау и ранил его в шею, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Le Soir.
Российская газета 17:06
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 15:20
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
Политика
Правозащитники сообщили число задержанных в Белоруссии после пикетов
После итоговых предвыборных пикетов по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Белоруссии около 80 человек задержали правоохранители 19 июня, сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».
ИА Красная Весна 02:55
Игры
Новости Bully 2: дата выхода на ПК и PS4
Rockstar Games известна не только благодаря игровым продуктам Red Dead и GTA, но и выходу Bully.
LoginCasino.com 18 июня в 05:15
Общество
Johnson & Johnson прекратит продавать косметику для осветления кожи
Известная компания Johnson & Johnson намерена прекратить продажу косметики, за счет которой можно сделать свою кожу светлее.
Актуальные Новости 04:01
Шоу-бизнес
Фото Леры Кудрявцевой без фотошопа шокировало ее поклонников
Фанаты не узнали ведущую телешоу «Секрет на миллион» Леру Кудрявцеву на фото, которое она не обработала в фотошопе.
iReactor 13:58
Шоу-бизнес
Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк
По словам специалиста, супруг актрисы Петр Чернышев отказался от инновационной методики в лечении рака, так как у звезды наметилась ремиссия.
Народные новости вчера в 13:46
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Авто
Дешёвый люкс. Audi E-Tron может отобрать деньги у Илона Маска
Life.ru вчера в 08:00
Армия и оружие
Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
Что происходит вчера в 08:15
Общество
Вице-президент США отказался произносить фразу Black Lives Matter
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс в рамках беседы с журналистами отказался произносить фразу Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет значение") и объяснил, почему так поступил.
Аргументы недели 04:58
Музыка
Скончался автор песни «На заре» Олег Парастаев
Петербургский дневник 05:44
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41