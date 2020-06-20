Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ Сан-Франциско протестующие снесли памятник автору гимна США

Протестующие снесли три памятника в Сан-Франциско, один из которых принадлежал автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки. Кроме того, участники протестов повредили монументы 18-го президента США Улисса Гранта и миссионера Хуниперо Серра, сообщает NBC Bay Area.
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В Сан-Франциско демонстранты снесли памятник автору гимна США

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В Сан-Франциско во время протестов снесли памятник автору гимна США

Газета.Ru15:43

Протестующие в Сан-Франциско снесли памятник автору гимна США

Росбалт15:59

В Сан-Франциско протестующие разрушили памятник автору гимна США

ИА Красная Весна16:30
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