Общество
Gazeta.SPbВ Сан-Франциско протестующие снесли памятник автору гимна США
Протестующие снесли три памятника в Сан-Франциско, один из которых принадлежал автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки. Кроме того, участники протестов повредили монументы 18-го президента США Улисса Гранта и миссионера Хуниперо Серра, сообщает NBC Bay Area.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 20:33, Ашберн
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Гаджеты
Huawei выпустит в срок Mate 40 и Mate 40 Pro
Инсайдеры отмечают, что компания попросила поставщиков на время прекратить поставки деталей для флагманов Huawei Mate 40, которые готовят к выпуску.
Evo-rus.com вчера в 04:22
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Общество
В Москве после грозы Варшавское шоссе ушло под воду: кадры с места
Очевидцы сняли на видео затопленное Варшавское шоссе в районе станции метро "Южная", а пресс-служба ЦОДД сообщает, что также подтопило проезжую часть и в районе железнодорожной станции "Бирюлево-товарная".
Московский Комсомолец 08:50
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть «Довод» именно в кинотеатрах
News.ru вчера в 03:57
Футбол
«Торино» сыграл вничью с «Пармой» в первом матче чемпионата Италии
Матч стал первым в возобновленном чемпионате Италии, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Советский спорт 16:01
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
Политика
В Казахстане поменяли правила пересечения границы
В период пандемии из-за введенных ограничительных мер в порядок пересечения государственной границы Казахстана был внесен ряд изменений.
Профиль 06:30
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
Происшествия
Три человека стали жертвами нападения в британском городе Рединге
По меньшей мере три человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека на людей в британском городе Рединге, сообщают местные СМИ.
Интерфакс 20:25
Общество
Гитару Курта Кобейна выставят на аукцион за миллион долларов
Гитару Martin D-18E, с которой Курт Кобейн выступал на знаменитом концерте MTV Unplugget выставят на аукционе Jullen’s — тематические торги продлятся два дня, сегодня и завтра.
Эхо Москвы вчера в 03:47
Авто
Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
Тарантас Ньюс 07:48
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Общество
Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Известия вчера в 01:47
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Гаджеты
Первый оригинальный смартфон Poco после культового F1. Модель ожидается уже в июле
По словам главы бренда Чандолу Манмохана (Manmohan Chandolu), уже в следующем месяце в Индии выйдет новый смартфон Poco, который станет эксклюзивом для этого рынка.
iXBT.com 16:34
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева пригрозила Ксении Собчак
Вчера Собчак разместила снимок до и после фотошопа, обратившись к подругам, что удивительно, как они не могут узнать её на снимках после ретуши.
Paparazzi.ru 01:31
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Происшествия
Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон
Экспресс газета 12:09
Космос
«Гонец-М» впервые будет запущен на новой ракете-носителе уже осенью
Популярная механика вчера в 03:55
Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия 06:01
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
Москва 24 18 июня в 23:28
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева раскритиковала популярное YouTube-шоу
Производством шоу занимается команда "Medium Quality", проект выходит на YouTube-канале "LABELCOM".
Peterburg2.ru 12:23
Общество
Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сдал тест на антитела, который показал, что коронавируса у него не было.
РИА Новости 18:54
Наука
Ученые из США нашли объяснение классической оптической иллюзии
Специалисты из Массачусетского технологического института в Соединенных Штатах объяснили природу классических оптических иллюзий, которые основаны на восприятии фона.
Мойка78 18:46