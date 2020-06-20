Участники акций протестов против расовой дискриминации снесли три памятника в Сан-Франциско, один из которых принадлежал автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки.

В Сан-Франциско во время протестов снесли памятник автору гимна США

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