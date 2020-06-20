Общество

Газета.RuГазета.RuВ Сан-Франциско во время протестов снесли памятник автору гимна США

Участники акций протестов против расовой дискриминации снесли три памятника в Сан-Франциско, один из которых принадлежал автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки.
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В Сан-Франциско снесли памятник автору американского гимна

Общественная служба новостей16:51

Памятники президенту, автору гимна США и миссионеру снесли в Сан-Франциско

Взгляд.ру16:40

В Сан-Франциско в ходе протестов снесли памятник автору гимна США

РБК15:01

Протестующие в США снесли памятник автору национального гимна

Lenta.ru15:43

В Сан-Франциско во время протестов снесли памятник автору гимна США

Газета.Ru15:43

Протестующие в Сан-Франциско снесли памятник автору гимна США

Росбалт15:59

В Сан-Франциско протестующие разрушили памятник автору гимна США

ИА Красная Весна16:30
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В Астрахани задержали подозреваемую в убийстве 12-летнего сына

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Заявление об уходе с поста федерального прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри Берман, который готовил обвинение против адвоката президента США Руди Джулиани, опубликовал минюст США 19 июня, сообщает The New York Times.
ИА Красная Весна 02:21
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В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом

"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
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В Мурманской области смягчили режим ограничений

Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
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В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Происшествия

Полиция в Рединге оцепила парк после сообщений о нападении

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В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
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Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в занятой протестующими части Сиэтла

RT на русском 15:52
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В субботу, 20 июня, Мариинский театр дал первый концерт после трёхмесячного перерыва. Об этом «Форпосту» сообщили в Смольном.
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Тульская медсестра в бикини стала моделью

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Газета.Ru 16:05
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Скончался автор песни «На заре» Олег Парастаев

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Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
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Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
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Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Коммерсантъ 14:02
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Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
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В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов

Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
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Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу

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Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
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В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
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В Сети показали обновленный Bentley Bentayga

Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
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В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
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