Футбол

RT на русскомRT на русскомСборная Сан-Марино забила первый за два года мяч в официальном матче

Сан-Марино — Казахстан
1 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
6′
Бактиер Зайнутдинов
19′
Ян Вороговский
Дмитрий Мирошниченко
22′
Гафуржан Суюмбаев
26′
Алексей Щеткин
32′
Дмитрий Мирошниченко
45′
Асхат Тагыберген
Мирко Палацци
54′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
60′
Никола Нанни
Хосе Хирш
64′
65′
Асхат Тагыберген
Максим Федин
73′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Филиппо Берарди
77′
Андреа Грандони
Лука Чеккароли
80′
Давид Симончини
85′
Лука Чеккароли
90′
Автором первого за 17 матчей гола в составе сборной Сан-Марино стал 22-летний форвард Филиппо Берарди. Предыдущий гол команды датирован 4 сентября 2017 года. Тогда был забит мяч в ворота сборной Азербайджана в отборе на чемпионат мира 2018 года.
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