Футбол
REGNUMВ Санкт-Петербурге арестовали фанатов ФК «Спартак», оскорблявших Дзюбу
Гости Санкт-Петербурга были арестованы после матча молодежных команд «Зенита» и «Спартака», завершившегося победой хозяев со счетом 2:0. Отмечается, что задержание произошло сразу же после того, как хулиганы начали выкрикивать фразы «Дзюба, вон, Дзюба кривоногий».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда
В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.Фонтанка.Ру07:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Происшествия
Глава киевского банка оценил ущерб от взрыва
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Здоровье
Известно, для чего в Уфу приехала Вероника Скворцова
Космос
Астроном Ави Леб рассказал о риске самоуничтожения цивилизации людей
Космос
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
Общество
«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что не успевает из-за семьи соскучиться по сцене
Певица Алла Пугачева заявила в интервью Первому каналу, что, к своему стыду, не скучает по той энергии, которой заряжалась от своих поклонников, сообщает РИА Новости.
Энергетика
Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
Политика
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» натравил суд Латвии на активы «Газпрома»
Как подтвердили в российском «Газпроме», украинская компания действительно подала в суд Видземского предместья Риги (Латвия) ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному газовому спору, сообщает РИА Новости.
Политика
Эрдоган предложил Макрону проверить мозг
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил своему коллеге Эммануэлю Макрону проверить мозг.
Общество
Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.
Хоккей
«Ак Барс» официально объявил об уходе Эмиля Гарипова
Шоу-бизнес
Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа
Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
Происшествия
ИГ заявило о причастности к теракту в Лондоне
Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность в связи с произошедшим инцидентом возле Лондонского моста.
Спорт
Большунов пришел пятым в гонке классическим стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает ТАСС.
Здоровье
В России впервые провели уникальную операцию по лечению рака груди
В России впервые по новому методу удалили опухоль в груди при метастатическом раке молочной железы.
Футбол
«Челси» дома проиграл «Вест Хэму»
В матче 14-го тура АПЛ «Челси» проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл.
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Политика
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
Футбол
Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала»
Эмери возглавил "Арсенал" в мае прошлого года, сменив у руля команды Арсена Венгера.
Общество
Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
Авто
В России введен ГОСТ для классических автомобилей
Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических автомобилей.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.