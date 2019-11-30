В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.

с чего всё началось

Гости Санкт-Петербурга были арестованы после матча молодежных команд «Зенита» и «Спартака», завершившегося победой хозяев со счетом 2:0. Отмечается, что задержание произошло сразу же после того, как хулиганы начали выкрикивать фразы «Дзюба, вон, Дзюба кривоногий».

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