Футбол

REGNUMREGNUMВ Санкт-Петербурге арестовали фанатов ФК «Спартак», оскорблявших Дзюбу

Гости Санкт-Петербурга были арестованы после матча молодежных команд «Зенита» и «Спартака», завершившегося победой хозяев со счетом 2:0. Отмечается, что задержание произошло сразу же после того, как хулиганы начали выкрикивать фразы «Дзюба, вон, Дзюба кривоногий».
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За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда

В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.
Фонтанка.Ру07:49

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За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда

Фонтанка.Ру07:49

Фанатов «Спартака» задержали в Санкт-Петербурге за оскорбления в адрес Дзюбы

Спорт-Экспресс09:59

Петербургские полицейские задержали шестерых фанатов «Спартака» за оскорбление Дзюбы

АБН08:30

В Санкт-Петербурге задержали болельщиков «Спартака», оскорблявших Дзюбу

Чемпионат11:10

🤨 Центр «Э» задержал фанатов «Спартака», называвших Дзюбу кривоногим

Sports.ru11:34

Центр по борьбе с экстремизмом задержал 6 болельщиков «Спартака» за оскорбления Дзюбы

Sport24.ru11:51

В Санкт-Петербурге задержали оскорбивших Дзюбу фанатов «Спартака»

Sportbox.RU10:53
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
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В матче 14-го тура АПЛ «Челси» проиграл «Вест Хэму» со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл.
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В России введен ГОСТ для классических автомобилей

Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических автомобилей.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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