Общество

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге запретили посещение кладбищ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля. Как передаёт «Петербургский дневник», исключением может являться только погребение усопшего.
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С 11 апреля временно прекращается движение городского автобуса до крематория

Konkretno.ru10:37

До конца апреля не будут ходить автобусы к городским кладбищам и крематорию

Петербургский дневник11:02

До конца апреля движение некоторых автобусов до кладбищ Петербурга временно прекратится

Телеканал Санкт-Петербург10:51

На петербургские кладбища временно не будут ходить автобусы

Невские Новости13:06

Нет автобуса — нет поездки на кладбище. Смольный срывает «вербное воскресенье» отменой маршрутов до погостов

Фонтанка.Ру09:59

Петербуржцам запретили ходить на кладбища

78.ru06:43

Новые правила самоизоляции в Санкт-Петербурге: что изменилось и для кого

КП - Санкт-Петербург08:41
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Энергетика

Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15%

Президент США Дональд Трамп неделю назад, 2 апреля, сообщил, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь обсуждают снижение поставок, в пять раз большее, чем действовало в первом квартале 2020 года, — 10 млн барр. против 2,1 млн барр.
РБК 19:31
Общество

Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда 18:29
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Общество

В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей

Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13:08
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Происшествия

В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар

В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
1,3K
Общество

Роспотребнадзор: иммунитет к коронавирусу есть только у 3% россиян

В России за последние сутки выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заразившихся достигло 11 917.
Коммерсантъ 11:24
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Политика

Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус

В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.
РБК 19:29
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Энергетика

Мексика не поддержала соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

Мексика отказалась подержать предварительные договорённости о сокращении объемов добычи нефти странами-участницами ОПЕК+ на 10 миллионов баррелей в сутки.
Комсомольская правда вчера в 21:21
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Происшествия

На МКАД два человека погибли в ДТП

При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.
РИА Новости 19:11
Шоу-бизнес

Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы

В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу.
StarHit.ru 12:41
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Общество

Москвичей начнут штрафовать за езду на автомобилях во время карантина

Собянин уточнил, что штрафы будут касаться нарушителей, которые официально находятся на карантине: тех, кто заражен коронавирусом, людей, контактировавших с больными или граждан, которые вернулись из заграничных поездок.
Газета.Ru вчера в 12:13
1,3K
Здоровье

Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
6
Армия и оружие

ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели 11:55
7
Здоровье

Лучшее средство защиты от коронавируса назвал эпидемиолог

Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Брэндон Браун со страниц издания MedicalXpress ответил на самые популярные вопросы пациентов о коронавирусе.
Live24 08 апреля в 08:24
35
Армия и оружие

Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447

Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 447.
RT на русском 16:33
17
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
670
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
1,1K
Общество

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах

Lenta.ru 11:10
170
Экономика

Потребительские цены в США в марте упали максимально за пять лет

Потребительские цены в США в марте упали максимально более чем за пять лет в марте, и, вероятно, в дальнейшем этот показатель будет снижаться, поскольку вспышка коронавируса подавляет спрос на некоторые товары и услуги, компенсируя рост цен, связанный с дефицитом, вызванным перебоями в цепочке поставок, передает Reuters.
Вести.Ru 12:02
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
3,7K
Шоу-бизнес

У дочери Владимира Левкина обнаружили рак мозга

Комсомольская правда вчера в 10:30
22
Общество

Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля

Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
Neva.Today 05:30
1,3K
Космос

Ученые показали самое близкое фото черной дыры

Ученые опубликовали самое близкое фото выбросов черной дыры с реактивной струей. Снимок представили на сайте Event Horizon Telescope.
Вечерняя Москва 08 апреля в 10:49
3
Здоровье

На Украине коронавирусом заразились 334 медработника

На Украине 334 медицинских работника заразились коронавирусом.
Газета.Ru 19:22
Общество

В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
RT на русском 16:42
111
Политика

Кремль раскрыл итоги переговоров Путина, Трампа и саудовского короля

ТВ Центр 01:13
140
Происшествия

Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
Газета.Ru 15:53
Энергетика

Bloomberg: переговоры ОПЕК+ и Мексики продолжатся 11 апреля

Участники сделки ОПЕК+ продолжат переговоры с Мексикой, которая отказалась от сокращения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 19:39
Авто

В Беларуси могут организовать сборку кроссоверов DFM 580 для рынка РФ

Дни24 09:06
Общество

Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:02
4
Здоровье

Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад 09:28
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Как работают Яндекс.Новости?
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