Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка

Труп находился у квартиры местного судьи, сын которого, возможно, причастен к этому преступлению. Очевидцы рассказывают, что убитый был в компании приятелей и отмечал день рождения одного из них. В Санкт-Петербурге на лестничной клетке одной из многоэтажек в Колпино найдено тело подростка.
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