Происшествия

ИзвестияИзвестияСтали известны показания друга убитого в Петербурге подростка

Телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 8 марта, опубликовал показания 15-летнего Максима — друга Владислава Б. — подростка, убитого в Санкт-Петербурге в квартире судьи. По информации журналистов, накануне, 7 марта, ребята отмечали день рождения Максима в доме на улице Ижорского Батальона.
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РЕН ТВвчера в 16:51
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