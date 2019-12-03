Происшествия
REGNUMВ Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Пожарным удалось локализовать возгорание, которое произошло в ангаре, расположенном в промышленной зоне на Московском шоссе Пушкинского района Санкт-Петербурга. По данным регионального МЧС, пожар локализован на площади 12 тыс. кв. м. Уточняется, что локализация огня объявлена в 07:59.
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В Воронежской области перевернулся автобус
По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.
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В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
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Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Экономика
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Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
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Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
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Intel имела возможность не допустить столь успешного реванша AMD
Самое первое поколение процессоров Intel Core вышло десять лет назад.
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Отмечается, что с учетом мнения государственного обвинителя суд принял решение приговорить Ипатова к пожизненному заключению в колонии особого режима.
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Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
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«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
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Суд назвал законными действия следователя по делу Голунова
Басманный суд Москвы в понедельник признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
Транспорт
В России резко выросло число ДТП с такси
Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
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Поддерживая террористов ИГ, США ведут захватническую войну в Сирии
Соединенные Штаты Америки ведут захватническую войну на территории Сирии, используя как прикрытие подконтрольные курдские вооруженные формирования.
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Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин решил прокомментировать слухи, которые создаются вокруг Заворотнюк.
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Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»
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Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
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