Происшествия

REGNUMREGNUMВ Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Пожарным удалось локализовать возгорание, которое произошло в ангаре, расположенном в промышленной зоне на Московском шоссе Пушкинского района Санкт-Петербурга. По данным регионального МЧС, пожар локализован на площади 12 тыс. кв. м. Уточняется, что локализация огня объявлена в 07:59.
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