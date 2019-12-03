Еще один дополнительный пожарный поезд направлен к месту пожара в ангаре в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. Ранее сообщалось, что информация о пожаре в ангаре размерами 150 на 80 метров и высотой 15 метров поступила в 2.13 мск. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях.

Пожарный поезд направили к месту пожара в ангаре в Петербурге

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