Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПожарный поезд направили к месту пожара в ангаре в Петербурге

Еще один дополнительный пожарный поезд направлен к месту пожара в ангаре в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. Ранее сообщалось, что информация о пожаре в ангаре размерами 150 на 80 метров и высотой 15 метров поступила в 2.13 мск. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях.
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Спасатели рассказали, что хранилось в сгоревшем ангаре в Шушарах

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Воздух после пожара на петербургском терминале «Трансконтейнера» оказался в норме

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Упавшая на капот автомобиля с 14 этажа голая российская девочка выжила

Lenta.ru 04:29
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Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
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Вести.Ru 04:14
Общество

Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом

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Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
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ТАСС 01:06
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Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
RT на русском 01:56
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Культура

В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Россия – Культура вчера в 12:21
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Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

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Отмечается, что таким образом Ле Мэр отреагировал на доклад торгового представителя США, в котором говорится, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, поэтому Вашингтону надо ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объёмом до $2,4 млрд.
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Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированном шествии 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
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Известия вчера в 07:21
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Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

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Телепрограмма вчера в 06:33
Политика

Новак оценил возможность встречи с Украиной и ЕК по газу 5 декабря

Министр энергетики Александр Новак заявил, что проведение трёхсторонней встречи России, Украины и ЕК по газу возможно 5 декабря.
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Студия Marvel опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
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Недавно ведущий художник Marvel Studios Райан Майнердинг поделился концепт-артами, на которых можно увидеть, как Танос выглядел в отрочестве, юности и молодости.
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По словам гендиректора «Аэрофлота», аэропорты сохраняют или немного увеличивают тарифы на регулируемые сборы, при этом наращивая тарифы по нерегулируемым со стороны ФАС услугам.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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