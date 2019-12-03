Происшествия
РИА НовостиПожарный поезд направили к месту пожара в ангаре в Петербурге
Еще один дополнительный пожарный поезд направлен к месту пожара в ангаре в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. Ранее сообщалось, что информация о пожаре в ангаре размерами 150 на 80 метров и высотой 15 метров поступила в 2.13 мск. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях.
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В МЧС отчитались о состоянии воздуха на месте крупного пожара на Московском шоссе
Петербургский дневник01:40
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Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
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Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.
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Момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге попал на видео
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
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Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
Отмечается, что таким образом Ле Мэр отреагировал на доклад торгового представителя США, в котором говорится, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, поэтому Вашингтону надо ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объёмом до $2,4 млрд.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
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Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
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Новак оценил возможность встречи с Украиной и ЕК по газу 5 декабря
Министр энергетики Александр Новак заявил, что проведение трёхсторонней встречи России, Украины и ЕК по газу возможно 5 декабря.
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Студия Marvel опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
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Это не развидеть: в Сети появились концепт-арты маленького Таноса
Недавно ведущий художник Marvel Studios Райан Майнердинг поделился концепт-артами, на которых можно увидеть, как Танос выглядел в отрочестве, юности и молодости.
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Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси.
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В текущий период времени собственник просит за свой «горячий» ВАЗ-2101 24 тысячи долларов (приблизительно 1,5 млн рублей).
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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о предстоящей смене руководства компании «Нафтогаз Украина».
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Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в шестой раз стал обладателем этой премии.
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Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Экономика
Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год
В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам.