Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПожар возник в ангаре в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в ангаре произошло возгорание. Объявлен повышенный уровень пожара.
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На месте пожара в Шушарах началась проливка завалов

Петербургский дневник06:58

Пожар в ангаре в Петербурге локализован на площади 12 тыс. кв. м

ТАСС00:06

5 самых ярких фото ночного пожара в контейнерном терминале на Московском шоссе

Фонтанка.Ру02:15

Воздух после пожара на петербургском терминале «Трансконтейнера» оказался в норме

Интерфакс02:07

В Петербурге сократилась площадь пожара в ангаре

РИА Новости06:44

МЧС: Все показатели воздуха в районе крупного пожара в Шушарах находятся в норме

78.ru01:21

Спасатели рассказали, что хранилось в сгоревшем ангаре в Шушарах

АБН03:12
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Технологии

Компания Apple назвала самые популярные приложения для iPhone

Компания Apple опубликовала список самых популярных приложений, которые в этом году скачивали владельцы iPhone.
Аргументы и Факты 04:36
Происшествия

По подозрению в убийстве жены и двоих детей задержан житель Татарии

REGNUM 03:55
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки

Известия 03:15
Шоу-бизнес

Лещенко отреагировал на ошибку Бузовой, исковеркавшей его фамилию

Лев Лещенко прокомментировал ошибку Ольги Бузовой, допустившей оговорку в его фамилии во время вручения премии "Золотой хит".
Газета.Ru 06:45
Политика

Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине

Российская газета 05:48
Политика

Александр Лукашенко отправился в Сербию с официальным визитом

Газета.Ru вчера в 13:36
Футбол

Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 06:35
Футбол

В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020

В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Peterburg2.ru 04:10
Футбол

Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Pravda.Ru 05:21
Музыка

Apple создала музыкальную премию Apple Music Awards

ITZine.ru 02:10
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Политика

Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
RuNews24.ru вчера в 12:59
Происшествия

Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области

Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
REGNUM 05:34
Общество

В День неизвестного солдата в Пензе почтили память погибших героев

Память погибших и пропавших без вести во время боевых действий почтили в Пензе у мемориала на проспекте Победы.
ГТРК Пенза 06:21
Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Известия вчера в 19:12
Общество

ГИБДД исключит из экзамена на права «площадку»

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Происшествия

Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео

Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.
РИА Новости 06:22
Общество

Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках

Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
REGNUM 05:19
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Политика

СБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Общество

Российские школьники не справились с экзаменом

По читательской грамотности результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в исследовании 2016 года.
Коммерсантъ 06:46
Армия и оружие

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
ТАСС 06:00
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Lenta.ru вчера в 06:48
Авто

Jaguar представила обновленный F-Type

Информационно-развлекательная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, и теперь эта технология может обновлять программное обеспечение по беспроводной сети.
SpeedMe вчера в 22:06
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

Известия 05:59
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Sostav.ru 00:15
Гаджеты

В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough

Вести.Хайтек вчера в 13:04
Спорт

Манипуляции с базой не позволили WADA проверить данные 145 россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории не позволили экспертам проверить 145 из 298 российских спортсменов, информация о которых содержалась в базе.
РБК 05:31
Как работают Яндекс.Новости?
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