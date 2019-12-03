Происшествия
Российская газетаПожар возник в ангаре в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в ангаре произошло возгорание. Объявлен повышенный уровень пожара.
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Технологии
Компания Apple назвала самые популярные приложения для iPhone
Компания Apple опубликовала список самых популярных приложений, которые в этом году скачивали владельцы iPhone.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Шоу-бизнес
Лещенко отреагировал на ошибку Бузовой, исковеркавшей его фамилию
Лев Лещенко прокомментировал ошибку Ольги Бузовой, допустившей оговорку в его фамилии во время вручения премии "Золотой хит".
Политика
Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине
Политика
Александр Лукашенко отправился в Сербию с официальным визитом
Футбол
Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
Футбол
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Футбол
Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Музыка
Apple создала музыкальную премию Apple Music Awards
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Политика
Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Общество
В День неизвестного солдата в Пензе почтили память погибших героев
Память погибших и пропавших без вести во время боевых действий почтили в Пензе у мемориала на проспекте Победы.
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Общество
ГИБДД исключит из экзамена на права «площадку»
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Происшествия
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Общество
Российские школьники не справились с экзаменом
По читательской грамотности результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в исследовании 2016 года.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Общество
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Авто
Jaguar представила обновленный F-Type
Информационно-развлекательная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, и теперь эта технология может обновлять программное обеспечение по беспроводной сети.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Гаджеты
В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough
Спорт
Манипуляции с базой не позволили WADA проверить данные 145 россиян
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории не позволили экспертам проверить 145 из 298 российских спортсменов, информация о которых содержалась в базе.