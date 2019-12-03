В Санкт-Петербурге в ангаре произошло возгорание. Объявлен повышенный уровень пожара.

Пожар возник в ангаре в Санкт-Петербурге

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Авто Jaguar представила обновленный F-Type Информационно-развлекательная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, и теперь эта технология может обновлять программное обеспечение по беспроводной сети.