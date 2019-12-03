Происшествия
REGNUMВ Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Пожарным удалось локализовать возгорание, которое произошло в ангаре, расположенном в промышленной зоне на Московском шоссе Пушкинского района Санкт-Петербурга. По данным регионального МЧС, пожар локализован на площади 12 тыс. кв. м. Уточняется, что локализация огня объявлена в 07:59.
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В МЧС отчитались о состоянии воздуха на месте крупного пожара на Московском шоссе
Петербургский дневник01:40
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Происшествия
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Останки сохранились на палеошироте 62 градуса, это самая северная находка такого рода, сообщает Lethaia.
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В России отмечают День Неизвестного солдата
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Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
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