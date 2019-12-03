Пожарным удалось локализовать возгорание, которое произошло в ангаре, расположенном в промышленной зоне на Московском шоссе Пушкинского района Санкт-Петербурга. По данным регионального МЧС, пожар локализован на площади 12 тыс. кв. м. Уточняется, что локализация огня объявлена в 07:59.

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Политика Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.

Общество Россияне могут вернуться к обычным сигаретам в случае запрета вейпов В ноябре ВЦИОМ провел исследование на тему "Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака".

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Общество Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.

Происшествия Что происходит с ФСБ и СК после ареста замглавы свердловского следкома Среди правоохранителей обсуждается, может ли эта история ударить по бывшему начальнику свердловского СК Валерию Задорину, который был вынужден уйти в отставку после резкой критики в его адрес со стороны главы следкома Александра Бастрыкина — за вялое расследование уголовного дела «борзого директора», не платившего зарплату рабочим и попросившего, чтобы ему позвонил Путин.

Экономика Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.

Транспорт В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

Политика Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.

Общество Россия и Китай запустили «Силу Сибири» Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".

Общество Памятник Грибоедову в Ереване облили краской Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.

Экономика Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».

Политика Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.