Происшествия

REGNUMREGNUMВ Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Пожарным удалось локализовать возгорание, которое произошло в ангаре, расположенном в промышленной зоне на Московском шоссе Пушкинского района Санкт-Петербурга. По данным регионального МЧС, пожар локализован на площади 12 тыс. кв. м. Уточняется, что локализация огня объявлена в 07:59.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

В МЧС отчитались о состоянии воздуха на месте крупного пожара на Московском шоссе

Петербургский дневник01:40

Стали известны подробности пожара на складах в Шушарах

АБНвчера в 22:58

МЧС: Все показатели воздуха в районе крупного пожара в Шушарах находятся в норме

78.ru01:21

У владельца сгоревшего в Петербурге ангара находили нарушения противопожарной безопасности

Интерфакс02:55

5 самых ярких фото ночного пожара в контейнерном терминале на Московском шоссе

Фонтанка.Ру02:15

Пожар в ангаре в Петербурге локализован на площади 12 тыс. кв. м

ТАСС00:06

Горящий в Петербурге ангар сняли с беспилотника

РИА Новости00:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:04, Ашберн
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Политика

Эрдоган назвал неизбежным обновление НАТО

Ранее Эрдоган назвал неприемлемыми слова президента Франции Эммануэля Макрона о коме, в которой якобы находится военный блок.
REGNUM 02:08
Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
9111.ru 02:39
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Технологии

Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

ГЛАС.RU 01:01
Общество

Россияне могут вернуться к обычным сигаретам в случае запрета вейпов

В ноябре ВЦИОМ провел исследование на тему "Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака".
Neva.Today вчера в 16:27
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Российская газета вчера в 20:25
Происшествия

Полиция задержала действовавшую в пяти регионах банду наркоторговцев

Полицейские задержали 14 человек, которые занимались производством и распространением наркотиков в российских регионах.
Известия 03:01
Происшествия

Что происходит с ФСБ и СК после ареста замглавы свердловского следкома

Среди правоохранителей обсуждается, может ли эта история ударить по бывшему начальнику свердловского СК Валерию Задорину, который был вынужден уйти в отставку после резкой критики в его адрес со стороны главы следкома Александра Бастрыкина — за вялое расследование уголовного дела «борзого директора», не платившего зарплату рабочим и попросившего, чтобы ему позвонил Путин.
URA.Ru вчера в 11:48
Технологии

Эксперты рассказали, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство

Многие люди оставляют в розетке зарядное устройство от мобильного телефона или другого гаджета даже после окончания процесса зарядки.
Piter.tv 02:43
Экономика

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) заверил, что денежные переводы из России не будут остановлены, так как таджикский регулятор уже начал работу с системой «Юнистрим» и подписал соглашение с Western Union, а договор с Contact должен быть подписан в ближайшее время.
РБК вчера в 16:00
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 03:20
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru вчера в 09:00
Армия и оружие

Боевики-исламисты продолжают обстрел армии Сирии в провинции Идлиб

Боевики-исламисты продолжают обстрелы позиций Сирийской арабской армии на востоке провинции Идлиб.
Народные новости 02:15
Наука

В Якутии нашли останки самых северных динозавров

Останки сохранились на палеошироте 62 градуса, это самая северная находка такого рода, сообщает Lethaia.
МИР 24 01:07
Политика

Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News вчера в 08:47
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Lenta.ru вчера в 06:48
Общество

Памятник Грибоедову в Ереване облили краской

Расположенный в Ереване памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову облили красной краской.
Известия вчера в 19:28
Общество

В России отмечают День Неизвестного солдата

SM News вчера в 16:07
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Политика

Спикер Рады заявил о существовании на Украине только одного народа

"В стране нет ни малых, ни средних, ни больших народов - на Украине есть многонациональный украинский народ", - заявил Разумков.
Газета.Ru 02:32
Политика

Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России

Бывшему депутату Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 02:12
Гаджеты

Все 5G-смартфоны Xiaomi смогут работать в двух режимах

Иными словами, будущие 5G-смартфоны Xiaomi получат модем, который обеспечит поддержку мобильных сетей пятого поколения с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами.
3DNews вчера в 07:21
Общество

Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о резком подорожании аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
РБК 01:00
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Политика

Захарова оценила слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса никуда не терялись.
Газета.Ru 01:35
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru вчера в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное