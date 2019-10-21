Общество

АлтапрессАлтапрессВ Санкт-Петербурге начинается ажиотаж вокруг алтайской гречки

Владельцы торговых сетей Санкт-Петербурга ожидают в ближайшие дни значительного повышения цен на гречневую крупу. Это произойдет в течение октября и ноября. О росте цен их уже уведомили алтайские производители гречневой крупы, пишет "Фонтанка".
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