Общество
АлтапрессВ Санкт-Петербурге начинается ажиотаж вокруг алтайской гречки
Владельцы торговых сетей Санкт-Петербурга ожидают в ближайшие дни значительного повышения цен на гречневую крупу. Это произойдет в течение октября и ноября. О росте цен их уже уведомили алтайские производители гречневой крупы, пишет "Фонтанка".
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 07:29
Общество
Дело Серебренникова вернули в суд
Уголовное дело театрального и кинорежиссера Кирилла Серебренникова вернулось в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение суда.
Газета.Ru 09:02
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG
Компания «АвтоВАЗ» остановила производство автомобилей Lada Vesta CNG и Largus CNG, оснащенные битопливными двигателями, которые способны работать на метане.
UfaTime.ru 07:23
Происшествия
Число погибших при прорыве дамб под Красноярском возросло
"В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших", — сказала Петренко.
Газета.Ru 10:15
Политика
Стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в Сочи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:32
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Армия и оружие
Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии
«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:33
Общество
Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru вчера в 07:19
Армия и оружие
Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией
Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 06:40
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Общество
«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках
«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° вчера в 08:44
Политика
Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»
ТВ Центр вчера в 15:12
Общество
Правообладатели добились отключения пиратского плеера Moonwalk
В Нидерландах были отключены серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовался большинством пиратских сайтов в России для трансляции фильмов и сериалов.
Вести.Хайтек 10:55
Футбол
«Реал» прибыл в Турцию на матч ЛЧ против «Галатасарая»
Футболисты мадридского «Реала» прибыли в Стамбул на матч против «Галатасарая» в Лиге чемпионов.
Sportbox.RU вчера в 15:17
Технологии
Биткойн-воры тайком грабили русских пользователей даркнета
Мошенники использовали заражённый браузер Tor для кражи биткойнов с чужих кошельков.
Царьград вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Советский спорт вчера в 11:46
Политика
Представители 43 африканских стран прибудут на саммит Россия-Африка
Главы государств и правительств 43 африканских стран будут представлены на саммите Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 13:39
Общество
Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц
МВД РФ планирует оснастить в Москве все видеокамеры наблюдения функцией распознавания лиц, сообщили в пресс-службе министерства во вторник.
Интерфакс 10:12
Наука
На дне Волги нашли ладью, затонувшую до времен Ивана Грозного
На дне Волги у села Винновка Самарской области, на глубине десять метров нашли ладью, датированную 1415 годом (плюс-минус 85 лет).
Интерфакс 08:13
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32