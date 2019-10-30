Политика

ИзвестияИзвестияРассекречена характеристика КГБ на Путина

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
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с чего всё началось

В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина

Документ показали на выставке рассекреченных документов и материалов о первых лицах страны и города, которая организована в Центральным государственным архивом историко-политических документов Санкт-Петербурга в честь своего 90-летия.
78.ruвчера в 12:42

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В Петербурге показали характеристику Путина из КГБ

Piter.tvвчера в 10:23

Обнародована характеристика КГБ на Путина

URA.Ruвчера в 16:29

В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина

78.ruвчера в 12:42

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия02:13

На выставке в петербургском архиве показали характеристику молодого Путина

АиФ Санкт-Петербургвчера в 09:45

В Петербурге продемонстрировали характеристику Путина из КГБ

Gazeta.SPbвчера в 09:34

В Петербурге показали характеристику молодого Владимира Путина

Невские Новостивчера в 05:17
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:58, Вашингтон

Всплыли документы на молодого Путина

Вести.UZ01:56
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:58, Вашингтон
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Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Metaratings вчера в 03:31
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Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

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Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП

«Даже если темпы финансирования инвестиционных нацпроектов ускорятся драматически по сравнению с уровнями октября 2019 года и достигнут 80% к концу года, чистый эффект на ВВП 2019 года с учетом негативного влияния повышения НДС (с 18% до 20%), предположительно, будет близок к нулю»,— прогнозирует она.
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ТАСС 03:02
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Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
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РБК 01:30
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Шоу-бизнес

Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
Кино

Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России

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Российская газета 03:21
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НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57

НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
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Территория новостей 03:00
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

В состав экспертных советов 2017–2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
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Россияне выбрали самый желанный город для переезда

Северную столицу в качестве места жительства выбрали 15% опрошенных, Москву – 8%. Третье место в рейтинге занял Краснодар – туда хотят перебраться 6% опрошенных.
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СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

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Происшествия

На Филиппинах в результате землетрясения погибли три человека

Землетрясение унесло жизни как минимум трех человек на Филиппинах, еще восемь были ранены.
REGNUM 03:08
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
РИА Новости вчера в 18:59
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
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Жена Кобзона потребовала признать банкротом должника супруга

Газета.Ru 02:41
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
Экономика

Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
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В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»

Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
РБК вчера в 13:16
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По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.
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В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма

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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 29 октября в 12:35
Общество

Кадастровая палата рассказала о мошенничестве с электронными подписями

"Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН позволяет автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости", - уточняет Павел Чащин.
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Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать

Эксперты объяснили, что при повторной термической обработке яйца теряют свои полезные свойства. Нежелательно разогревать и мясо.
Вечерний курьер 03:35
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Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
Lenta.ru 00:28
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