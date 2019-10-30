Политика
ИзвестияРассекречена характеристика КГБ на Путина
В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
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с чего всё началось
Документ показали на выставке рассекреченных документов и материалов о первых лицах страны и города, которая организована в Центральным государственным архивом историко-политических документов Санкт-Петербурга в честь своего 90-летия.78.ruвчера в 12:42
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На выставке в петербургском архиве показали характеристику молодого Путина
АиФ Санкт-Петербургвчера в 09:45
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Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП
«Даже если темпы финансирования инвестиционных нацпроектов ускорятся драматически по сравнению с уровнями октября 2019 года и достигнут 80% к концу года, чистый эффект на ВВП 2019 года с учетом негативного влияния повышения НДС (с 18% до 20%), предположительно, будет близок к нулю»,— прогнозирует она.
Экономика
Сбербанк и Mail.ru в ноябре подпишут соглашение по СП на базе Delivery Club и «Ситимобил»
Сбербанк и Mail.ru Group планируют в ноябре 2019 года заключить обязывающее соглашение по созданию совместного предприятия (СП) на базе Delivery Club и "Ситимобил" в сфере еды и транспорта.
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Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
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Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
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Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
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Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
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Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России
Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость.
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Гаджеты
Отпечатком пальца со стакана можно разблокировать смартфон
Специалисты китайской фирмы Tencent X-Lab в ходе эксперимента доказали, что на разблокировку чужого смартфона достаточно 20 минут.
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
В состав экспертных советов 2017–2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Общество
Россияне выбрали самый желанный город для переезда
Северную столицу в качестве места жительства выбрали 15% опрошенных, Москву – 8%. Третье место в рейтинге занял Краснодар – туда хотят перебраться 6% опрошенных.
Происшествия
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
Происшествия
На Филиппинах в результате землетрясения погибли три человека
Землетрясение унесло жизни как минимум трех человек на Филиппинах, еще восемь были ранены.
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Экономика
Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату
Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Политика
В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
Экономика
Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России
По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Общество
Кадастровая палата рассказала о мошенничестве с электронными подписями
"Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН позволяет автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости", - уточняет Павел Чащин.
Здоровье
Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать
Эксперты объяснили, что при повторной термической обработке яйца теряют свои полезные свойства. Нежелательно разогревать и мясо.
Политика
Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.