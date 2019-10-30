Документ показали на выставке рассекреченных документов и материалов о первых лицах страны и города, которая организована в Центральным государственным архивом историко-политических документов Санкт-Петербурга в честь своего 90-летия.

с чего всё началось

Экономика Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП «Даже если темпы финансирования инвестиционных нацпроектов ускорятся драматически по сравнению с уровнями октября 2019 года и достигнут 80% к концу года, чистый эффект на ВВП 2019 года с учетом негативного влияния повышения НДС (с 18% до 20%), предположительно, будет близок к нулю»,— прогнозирует она.

Политика Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Кино Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость.

Гаджеты Отпечатком пальца со стакана можно разблокировать смартфон Специалисты китайской фирмы Tencent X-Lab в ходе эксперимента доказали, что на разблокировку чужого смартфона достаточно 20 минут.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.

Общество Россияне выбрали самый желанный город для переезда Северную столицу в качестве места жительства выбрали 15% опрошенных, Москву – 8%. Третье место в рейтинге занял Краснодар – туда хотят перебраться 6% опрошенных.

Происшествия СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.

Политика В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Политика В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2» Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.

Экономика Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.