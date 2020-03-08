с чего всё началось

Напомним, тело подростка было обнаружено возле квартиры судьи вчера, 7 марта. Сотрудникам правоохранительных органов поступила информация, что вооруженный подозреваемый в убийстве укрылся в этой квартире.

В Санкт-Петербурге по делу об убийстве подростка задержан сын судьи

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