Происшествия
Политика СегодняПодозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге
Сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, задержали в Петербурге. «Он задержан в Пушкинском районе», — сообщили в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить103
с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего, который подозревается в убийстве 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Следственного комитета России.РБК05:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Армия и оружие
Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией
Группа российских инспекторов выполнит наблюдательный полет на российском самолете наблюдения АН-30Б над территорией Венгрии.
Шоу-бизнес
Заболевшая Пугачева ответила на вопрос о коронавирусе
Народная артистка СССР Алла Пугачева заболела и не смогла традиционно отметить праздник желтых цветов, который сама же и придумала много лет назад.
Политика
Международные следователи продлили соглашение о сотрудничестве по MH17
Члены Совместной следственной группы, занимающейся уголовным расследованием крушения Boeing на Украине, продлили соглашение о сотрудничестве.
Культура
Пресняков-старший раскритиковал телешоу «Голос» из-за предвзятости
Известный российский музыкант Владимир Пресняков-старший заявил о своем недоверии к шоу «Голос» на Первом канале.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло.
Футбол
Футболисты итальянского клуба вышли на матч в медицинских масках
В матче 28-го тура итальянской Серии Б между «Беневенто» и «Пескарой» игроки гостей вышли на поле в защитных масках.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Общество
Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей
Найдена россиянка с пенсией в 52,5 тысячи рублей.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале
Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Политика
Трамп назвал NYT позором журналистики
Президент США Дональд Трамп назвал американскую газету The New York Times позором журналистики.
Армия и оружие
Террористы обстреляли сирийские войска на юге Идлиба и в Алеппо
Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.
Происшествия
В Москве погибли двое украинских шахматистов
Армия и оружие
Финские военные не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за коронавируса
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли 15 регионов
В 15 регионах Италии введены беспрецедентные меры безопасности из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки передали на экспертизу
Космос
На Марсе выявили возможные следы органики
На Марсе обнаружили молекулы, которые, с большой долей вероятности, имеют органическое происхождение.
Гаджеты
Раскрыты модули камеры флагманского смартфона Huawei P40 Pro
Футбол
«Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги
В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
Общество
Слепаков написал к 8 Марта песню «Люби меня, мразь»
Российский артист и комик Семен Слепаков выложил в Instagram песню собственного сочинения, которая высмеивает отношение женщин к своим мужчинам в Международный женский день.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Гаджеты
Появились фото шестиядерного CPU Intel Core i5-10400
Ресурс Videocardz опубликовал фото шестиядерного процессора Intel Core i5-10400 Comet Lake-S.
Энергетика
Саудовская Аравия планирует начать «ценовую войну» на нефтяном рынке
Фактически Эр-Рияд намерен начать «ценовую войну» на нефтяном рынке.
Общество
В Липецкой области введены дополнительные меры из-за коронавируса
За минувшие сутки, по состоянию на 19:00, 8 марта новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.
Здоровье
Составлен рейтинг полезности молочных продуктов
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган извинился перед Самойловой в Instagram
Известный рэпер Джиган постит трогательные фотографии и видео с супругой Оксаной Самойловой, надеясь на прощение.
Общество
Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев коронавируса 8 марта
Новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России не зафиксировано, следует из информационного бюллетеня Роспотребнадзора на воскресенье, 8 марта.
Политика
Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Футбол
Криштиану Роналду проводит 1000-й матч в карьере
За свою карьеру Роналду сыграл за «Спортинг» в 31 матчей, провел за «Манчестер Юнайтед» 292 встречи, за «Реал» — 438 матчей и за «Ювентус» 75 матчей.