с чего всё началось

Сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, задержали в Петербурге. «Он задержан в Пушкинском районе», — сообщили в правоохранительных органах.

Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге

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