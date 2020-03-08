Происшествия

Политика СегодняПолитика СегодняПодозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге

Сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, задержали в Петербурге. «Он задержан в Пушкинском районе», — сообщили в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего, который подозревается в убийстве 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, сообщается
 на сайте Следственного комитета России.
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