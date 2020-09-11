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АиФ Санкт-Петербург
АиФ Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге подтвердили 216 случаев коронавирусной инфекции

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге подтвердили 216 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Оперативном штабе РФ.В источнике
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АиФ Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге подтвердили 216 случаев коронавирусной инфекции

АиФ Санкт-Петербург04:08
Агентство Москва

Штаб: За сутки в РФ подтверждено 5 тыс. 504 случая коронавирусной инфекции

Агентство Москва03:30
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений.
РИА Новости03:57
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Суд в Москве арестовал двух чиновников Минобороны РФ по делу о взятке

Москва, 11 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Решение об аресте советника Главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило и ведущего советника отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виктора Лукичева по делу о взятке принял Басманный суд Москвы.
REGNUM02:07
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Госдума и бундестаг выпустили заявление по ситуации с Навальным

Парламентские группы по связям России и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, следует из заявления, подписанного председателями обеих групп – Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным – с российской.
Взгляд.ру04:11
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