Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Москва, 11 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Решение об аресте советника Главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило и ведущего советника отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виктора Лукичева по делу о взятке принял Басманный суд Москвы.
Парламентские группы по связям России и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, следует из заявления, подписанного председателями обеих групп – Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным – с российской.