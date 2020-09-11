Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.
Погранслужба Белоруссии распространила запись инцидента 5 сентября на границе, о котором в четверг рассказал посол Украины Игорь Кизим - когда дипломат въезжал в Белоруссию, пограничники попросили его открыть багажник, хотя, по мнению посла, это противоречит Венской конвенции.
Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. "В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика.
Как заявил председатель профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников, работа по 12-16 часов в контакте с коронавирусными больными является грубым нарушением трудового законодательства.
Исполнительный директор «Россия Сегодня», член СПЧ Кирилл Вышинский выразил мнение, что соратника блогера Алексея Навального Владимира Милова следует наказать за оскорбление одного из лучших детских хирургов Леонида Рошаля.