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АиФ Санкт-Петербург
АиФ Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге подтвердили 216 случаев коронавирусной инфекции

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге подтвердили 216 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Оперативном штабе РФ.В источнике
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АиФ Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге подтвердили 216 случаев коронавирусной инфекции

АиФ Санкт-Петербург04:08
Агентство Москва

Штаб: За сутки в РФ подтверждено 5 тыс. 504 случая коронавирусной инфекции

Агентство Москва03:30
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомости08:22
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.
Интерфакс08:25
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Посол Украины пригрозил Белоруссии «дипломатической войной»

Погранслужба Белоруссии распространила запись инцидента 5 сентября на границе, о котором в четверг рассказал посол Украины Игорь Кизим - когда дипломат въезжал в Белоруссию, пограничники попросили его открыть багажник, хотя, по мнению посла, это противоречит Венской конвенции.
РИА Новости09:33
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. "В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика.
ТАСС07:58
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В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами

Как заявил председатель профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников, работа по 12-16 часов в контакте с коронавирусными больными является грубым нарушением трудового законодательства.
Сусанинвчера в 03:26
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Милова призвали привлечь к ответственности за оскорбление Рошаля

Исполнительный директор «Россия Сегодня», член СПЧ Кирилл Вышинский выразил мнение, что соратника блогера Алексея Навального Владимира Милова следует наказать за оскорбление одного из лучших детских хирургов Леонида Рошаля.
Взгляд.ру03:40
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