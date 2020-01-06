Общество
Вести.RuВ Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января. Проститься с Павленко пришли около 200 человек, передает РИА Новости. Он похоронен на Киновеевском кладбище.
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Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса
Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, следовавшего из Таджикистана в Сургут и попавшего в ДТП под Тобольском, жертвами которого стали два человека и семеро пострадали.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Общество
Шойгу: онколог Павленко до конца оставался верен клятве врача
Шойгу подчеркнул, что Павленко до конца оставалася верен клятве врача, посвятил остаток жизни поиску новых данных об онкологии и спасению пациентов.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Культура
В Тверской области началась реализация проектов в сфере культуры
Общество
Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
2 неделя 2020 года, отличный период у всех Знаков Зодиака для проявления своих организаторских способностей, что приведет к повышению вашего материального благополучия Как считает гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года, вероятно заключение успешных контрактов.
Шоу-бизнес
Галкин высмеял собственную дочь на видео
Пришедший посмотреть шоу в собственном доме Максим подтвердил слова сына, сказав, что Лиза иногда забирается в шкаф на кухне и воображает, что находится в телевизоре.
Кино
Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи»
«Достать ножи» уже собрал в мировом прокате более 250 млн долларов при бюджете 40 млн и может запустить новую кинофраншизу для студии Lionsgate.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном
МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Технологии
В мессенджере WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»
Многие становятся жертвами хакеров, особенно с учетом широкой аудитории WhatsApp.
Фигурное катание
Фигуристка Бестемьянова восхитилась красотой Тарасовой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1988 года Наталья Бестемьянова вспомнила, как начинала работу с тренером Татьяной Тарасовой.
Шоу-бизнес
Сын Ксении Собчак освоил лыжи всего за три дня
Судя по всему, мальчику потребовалось всего лишь три дня тренировок, чтобы освоить этот вид спорта.
Происшествия
Пять человек пострадали при обрушении лесов в центре Москвы
Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы, четверо из них госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
Политика
В Брюсселе открылась экстренная встреча Североатлантического совета
В центре внимания – последствия авиаудара США под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Футбол
Колыванов официально назначен главным тренером «Арарата»
Бывший наставник «Торпедо» Игорь Колыванов стал главным тренером «Арарата».
Хоккей
Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть ЦСКА
Матчем в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Армия и оружие
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Армия и оружие
США могут втянуть Украину в «заварушку» на Ближнем Востоке
По мнению журналиста, если начнется «заварушка» на Ближнем Востоке, Киев так или иначе будет в эти разборки втянут.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поздравила Линдеманна песней на немецком языке
В ходе передачи звезда исполнила песню «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке, посвятив ее солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Политика
На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».
Шоу-бизнес
Певица Адель взволновала поклонников своей худобой
Известная исполнительница Адель взволновала многочисленных поклонников своей худобой.