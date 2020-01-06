В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января. Проститься с Павленко пришли около 200 человек, передает РИА Новости. Он похоронен на Киновеевском кладбище.

Армия и оружие Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Происшествия В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, следовавшего из Таджикистана в Сургут и попавшего в ДТП под Тобольском, жертвами которого стали два человека и семеро пострадали.

Армия и оружие WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Общество Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака 2 неделя 2020 года, отличный период у всех Знаков Зодиака для проявления своих организаторских способностей, что приведет к повышению вашего материального благополучия Как считает гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года, вероятно заключение успешных контрактов.

Шоу-бизнес Галкин высмеял собственную дочь на видео Пришедший посмотреть шоу в собственном доме Максим подтвердил слова сына, сказав, что Лиза иногда забирается в шкаф на кухне и воображает, что находится в телевизоре.

Кино Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи» «Достать ножи» уже собрал в мировом прокате более 250 млн долларов при бюджете 40 млн и может запустить новую кинофраншизу для студии Lionsgate.

Политика МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.

Фигурное катание Фигуристка Бестемьянова восхитилась красотой Тарасовой Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1988 года Наталья Бестемьянова вспомнила, как начинала работу с тренером Татьяной Тарасовой.

Происшествия Пять человек пострадали при обрушении лесов в центре Москвы Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы, четверо из них госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.