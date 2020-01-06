Общество

Вести.RuВести.RuВ Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января. Проститься с Павленко пришли около 200 человек, передает РИА Новости. Он похоронен на Киновеевском кладбище.
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В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко

РИА Новости10:00

Онколога Андрея Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Петербурге

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«Он дал надежду». Как Петербург проводил доктора Павленко

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В Спасо-Преображенском соборе проходит церемония прощания с онкологом Павленко

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Петербургский дневник05:22

Петербургского онколога Павленко похоронят на Киновеевском кладбище

АБН05:21
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