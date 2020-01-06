Общество
Вести.RuВ Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января. Проститься с Павленко пришли около 200 человек, передает РИА Новости. Он похоронен на Киновеевском кладбище.
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Общество
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