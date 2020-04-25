Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Санкт-Петербурге после заражения коронавирусом умер врач

В Санкт-Петербурге умер Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий, который лечил пациентов с коронавирусом. У него был диагностирован COVID-19. Он работал в больнице более 20 лет.
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с чего всё началось

За сутки еще 5849 человек заразились коронавирусом

За сутки скончались 60 человек, в общей сложности пандемия унесла жизни 615 россиян.
Екатеринбург Онлайн03:35

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В больнице Боткина от COVID-19 скончался врач Сергей Белошицкий

78.ru18:32

В Петербурге от коронавируса умер врач Сергей Белошицкий

Петербургский дневник20:33

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

ТАСС20:16

Умер первый врач с подтвержденным коронавирусом в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург19:18

«Заразился при исполнении врачебного долга»: в Петербурге скончался врач, у которого был COVID-19

НГС2420:52

В Петербурге от коронавируса впервые умер врач. «Заразился при исполнении врачебного долга»

Фонтанка.Ру18:28

В Петербурге скончался анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий

Невские Новости16:06
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Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
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Общество

В Змеиногорском районе вводится карантин

На территории Змеиногорского района будет введён бессрочный карантин. Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день.
Вести Алтай 05:22
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Футбол

ФИФА выделит национальным федерациям 150 млн долларов

Международная федерация футбола направит 150 миллионов долларов ассоциациям, которые понесли финансовые потери из-за приостановления национальных чемпионатов, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 10:12
Энергетика

Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью

Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:29
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса

РИА Новости 00:33
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Общество

«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Коммерсантъ вчера в 19:59
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Футбол

Джикия назвал самого сложного соперника в РПЛ

РИА Новости 03:38
2
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
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Технологии

Facebook запустит сервис групповых видеозвонков

Невские Новости 16:52
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Здоровье

Глава Хакасии в прямом эфире: продление самоизоляции, депутатский демарш и «вирусный» скачок

Сайт РТС предлагает полную видеоверсию прямого эфира с главой Хакасии.
Республиканская Телевизионная Сеть 12:25
Общество

Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели

Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
2,9K
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 19:50
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Музыка

Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021»

По данным нидерландской прессы, Роттердам готов в следующем году принять песенный конкурс "Евровидение", если будет принято такое решение.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
6
Армия и оружие

Греция засекла турецкие F-16 на пути в Ливию

Piter.tv 22 апреля в 05:13
11
Общество

Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет 04:52
204
Политика

Депутаты просят отдать в Тверь демонтированный в Чехии памятник Коневу

SM News 22 апреля в 07:43
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
233
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:37
88
Политика

Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году

Известия 20:13
4
Футбол

Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя

Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
Чемпионат 11:53
Футбол

Семак назвал самых ярких игроков сезона

На текущий момент сезон в чемпионате России приостановлен из-за распространения коронавируса.
Vprognoze.ru 22:29
Культура

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС 17:55
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Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
32
Политика

Путин подписал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны

«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — сказано в документе.
Севастополь.ру 06:40
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Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru вчера в 03:48
44
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев снялся со своими младшими детьми в новом сериале

В ходе сериала «Нагиев на карантине», серии которого будут длиться по 15 минут, Дмитрий займется необычными для себя делами – отдыхая от съемок в многочисленных проектах, он будет заниматься домашним хозяйством, воспитанием детей и общением с окружающими.
Bimru.ru 07:49
Здоровье

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском 21:49
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Культура

Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Исполнительница главной роли в сериале Зулейха открывает глаза ответила критикам сериала, который стартовал 13 апреля на России 1.
iReactor вчера в 03:59
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Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 20:45
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